O Sturm Graz derrotou o Olympique de Marseille por 1 a 0 nesta quinta-feira, 22, no Stadion Graz-Liebenau, em Graz, em partida válida pela terceira rodada da Liga Europa 2026/27. O resultado marcou a primeira vitória da equipe mandante na atual edição do torneio, enquanto os franceses perderam pela terceira vez e ainda não pontuaram.

Eficiência contra a posse de bola

O confronto foi marcado pelo contraste de propostas. O Marseille, comandado pelo técnico Bruno Génésio no esquema 4-2-3-1, dominou a posse de bola com 71% e trocou 676 passes contra apenas 273 do adversário. No entanto, a equipe visitante teve dificuldades para transformar o controle em chances reais, acertando o alvo apenas uma vez em 14 finalizações.

Por outro lado, o Sturm Graz, armado pelo técnico Fabio Ingolitsch em um 3-4-1-2, foi letal em suas investidas. Aos 13 minutos do primeiro tempo, Luca Weinhandl deu a assistência para Oumar Diakité balançar a rede e definir o placar. O time da casa terminou o jogo com 13 finalizações totais, sendo cinco no gol.

A partida também registrou um alto número de infrações, especialmente por parte dos mandantes, que cometeram 23 faltas contra nove do Marseille. A arbitragem distribuiu três cartões amarelos para cada lado.

Com o triunfo, o Sturm Graz chega a quatro pontos em três jogos, com uma vitória, um empate e uma derrota na competição. Já o Marseille vive situação delicada: foi sua terceira derrota consecutiva na competição.

O Sturm Graz volta a campo pela Liga Europa em 5 de novembro contra o Celje, da Eslovênia. O Marseille vira a chave para o Campeonato Francês neste domingo, 25, para enfrentar o Le Havre.