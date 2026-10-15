O Bournemouth venceu o Sturm Graz por 3 a 0 no Vitality Stadium nesta quinta-feira, 15, pela segunda rodada da Liga Europa. Com 62% de posse de bola e 24 finalizações na partida, a equipe inglesa construiu o resultado com gols de Evanilson, Rayan e Álvaro Rodríguez, somando mais três pontos em sua primeira campanha continental.
Postado em um 4-4-2 pelo técnico Marco Rose, o Bournemouth manteve a bola no campo de ataque durante a maior parte do tempo. Os números evidenciaram o controle dos donos da casa, que terminaram o jogo com ampla vantagem nas finalizações, permitindo apenas seis arremates do adversário austríaco.
O placar foi inaugurado na reta final do primeiro tempo. Aos 43 minutos, Evanilson recebeu assistência de Adam Smith e colocou os ingleses em vantagem antes do intervalo.
Substituições surtem efeito e definem o placar
Com 18 faltas cometidas ao longo do duelo, o Sturm Graz, do técnico Fabio Ingolitsch, tentou parar as investidas inglesas na segunda etapa. No entanto, as alterações promovidas no Bournemouth definiram o placar.
Aos 25 minutos, Rayan entrou no lugar de Marcus Tavernier e, aos 31, marcou o segundo gol dos mandantes. Já nos acréscimos, Álvaro Rodríguez converteu cobrança de pênalti para dar números finais ao confronto.
O Bournemouth chegou a seis pontos em duas partidas disputadas na Liga Europa. Já o Sturm Graz permanece com um ponto.
O Bournemouth volta a campo no domingo, 18, contra o Sunderland, pelo Campeonato Inglês, e na quinta-feira, 22, encara o Milan, pela Liga Europa. O Sturm Graz terá pela frente o Olympique de Marseille na próxima quinta-feira.