Neste sábado, 28, o Bournemouth recebe o Sunderland no Vitality Stadium, em confronto válido pela 28ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26. A bola rola às 09h30 (horário de Brasília) em um duelo que coloca frente a frente duas equipes separadas por apenas dois pontos na tabela, mas vivendo realidades opostas em termos de desempenho recente.

Bournemouth em busca de consolidação

O time da casa chega para este confronto embalado por uma sequência positiva. Ocupando a 8ª colocação com 38 pontos, o Bournemouth transformou o Vitality Stadium em uma fortaleza e tem se mostrado um adversário difícil de ser batido. A campanha de 9 vitórias, 11 empates e 7 derrotas reflete uma equipe competitiva, que raramente sai de campo sem pontuar.

A forma recente dos Cherries é animadora para o torcedor: a equipe defende uma invencibilidade nos últimos jogos, demonstrando consistência tática sob o comando de Andoni Iraola. Essa regularidade permitiu ao clube sonhar com posições mais altas na tabela, visando uma aproximação da zona de classificação para competições europeias.

Sunderland tenta estancar a crise

Do outro lado, o Sunderland vive um momento delicado. Estacionado na 12ª posição com 36 pontos, o time vê a distância para o rival deste sábado aumentar caso não consiga um resultado positivo. A campanha equilibrada nos números gerais (9 vitórias, 9 empates e 9 derrotas) esconde uma queda vertiginosa de rendimento nas últimas semanas.

O retrospecto recente dos Black Cats é preocupante: são quatro derrotas nas últimas cinco partidas. A equipe comandada por Régis Le Bris precisa urgentemente reencontrar o equilíbrio defensivo e a eficiência no ataque para evitar uma queda livre na classificação e afastar qualquer aproximação perigosa da parte inferior da tabela.

Onde assistir e ficha técnica

Para os torcedores brasileiros que desejam acompanhar cada lance de Bournemouth x Sunderland, a transmissão será feita pelos canais ESPN e pelo serviço de streaming Disney+.