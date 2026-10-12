Às vésperas da viagem para a Noruega para enfrentar o Viking pela Liga dos Campeões, o diretor esportivo do Bayern de Munique, Max Eberl, saiu em defesa de Manuel Neuer. O experiente goleiro foi alvo de questionamentos após cometer uma falha no empate por 2 a 2 diante do Augsburg pela Bundesliga no último sábado, 10.

Respaldo público ao camisa 1

Durante conversa com a imprensa antes do embarque, divulgada pela revista Kicker, o dirigente bávaro minimizou as críticas direcionadas ao capitão e relembrou a trajetória vitoriosa do atleta de 38 anos.

“Manu cometeu um erro. Isso certamente já aconteceu a ele uma ou outra vez em suas duas décadas jogando futebol profissional. Sendo assim: para nós não há nenhuma dúvida sobre Manu”, afirmou Max Eberl antes do embarque para a Noruega.

Neuer cometeu um erro na saída de bola assim que a partida começou. O Augsburg abriu o placar aos seis segundos.

Além de rebater as contestações sobre a recente atuação de Neuer, Eberl reforçou que a sua titularidade segue assegurada no planejamento da comissão técnica para os próximos desafios da temporada europeia.

“Manu é o nosso número 1 e continuará sendo. E o que acontecerá no futuro, veremos”, completou o diretor esportivo do clube bávaro, antes de seguir viagem com a delegação para o compromisso internacional.