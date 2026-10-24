O Borussia Dortmund fez valer o mando de campo neste sábado, 24, e venceu o Eintracht Frankfurt por 1 a 0, no Signal Iduna Park, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Alemão. Após dominar as estatísticas do confronto, a equipe mandante encontrou o gol da vitória na reta final do segundo tempo com jogadores que saíram do banco de reservas, garantindo a manutenção da liderança da competição.

Domínio em números e placar zerado

O cenário do jogo foi ditado pelo controle do Borussia Dortmund. A equipe comandada pelo técnico Kovač, atuando no esquema 3-4-2-1, terminou a partida com 59% de posse de bola e acumulou 18 finalizações no total, contra apenas oito do Eintracht Frankfurt, do técnico Hütter. A pressão ofensiva também se refletiu nos escanteios, com 13 cobranças a favor dos donos da casa e apenas uma para os visitantes. Apesar do volume, o goleiro Atubolu fez quatro defesas para o Frankfurt, enquanto Kobel, do Dortmund, precisou intervir em três oportunidades nas finalizações no gol. O primeiro tempo, no entanto, terminou sem alterações no placar.

Substituições definem a vitória

Na segunda etapa, o Eintracht Frankfurt recebeu os únicos cartões do jogo: amarelos para Nnamdi Collins, aos 58 minutos, e Farès Chaïbi, aos 63. Para tentar furar o bloqueio adversário, o Borussia Dortmund promoveu mudanças cruciais. Aos 68 minutos, Maximilian Beier entrou na vaga de Daniel Svensson. Mais tarde, aos 79 minutos, Jobe Bellingham substituiu Felix Nmecha. A estratégia surtiu efeito imediato: aos 80 minutos, Bellingham deu a assistência para Beier marcar o único gol da partida, decretando o 1 a 0.

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Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Borussia Dortmund chega a 17 pontos e segue como 1º colocado na classificação do Campeonato Alemão. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias e dois empates nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Eintracht Frankfurt, que estaciona nos oito pontos, ocupa a 13ª posição e registra sua segunda derrota nos últimos cinco jogos do torneio.

O Dortmund volta a campo no sábado, 31, quando enfrenta o Bayern de Munique pelo campeonato nacional, antes de jogar contra o Betis na quarta-feira, 04/11, pela Champions League. O Frankfurt joga no domingo, 01, contra o Hamburgo, e depois encara o Paderborn no sábado, 07, ambos pelo Campeonato Alemão.