O RB Leipzig não tomou conhecimento do Eintracht Frankfurt e aplicou uma goleada implacável por 6 a 0 na tarde deste sábado, 10, na Red Bull Arena Leipzig. Em duelo válido pela quinta rodada do Campeonato Alemão, os donos da casa contaram com um hat-trick de Christopher Nkunku ainda no primeiro tempo para construir o placar. Com o resultado, a equipe mandante chega aos nove pontos e assume a quinta colocação na tabela de classificação.
Início avassalador e brilho de Nkunku
A equipe comandada pelo técnico M. Demichelis precisou de apenas um minuto para abrir o marcador. Ezechiel Banzuzi balançou as redes após assistência de Neil El Aynaoui. O ritmo continuou alto e, aos cinco minutos, Christopher Nkunku marcou o primeiro dele no jogo, com passe de Antonio Nusa.
O Eintracht Frankfurt tentou se organizar em campo, mas a reta final da primeira etapa foi totalmente dominada por Nkunku. O atacante marcou aos 41 e, logo em seguida, aos 44 minutos, completando o hat-trick e levando o Leipzig com uma confortável vantagem de 4 a 0 para o intervalo.
Eficiência no ataque e paredão na defesa
Apesar do placar elástico, os números da partida mostram um cenário de contrastes. O Eintracht Frankfurt teve maior posse de bola (54%) e finalizou 18 vezes, sendo nove no alvo. No entanto, a equipe visitante esbarrou em uma atuação inspirada do goleiro M. Vandevoordt, que terminou o jogo com nove defesas, frustrando as tentativas do time do técnico A. Hütter.
Do outro lado, o Leipzig foi letal nas investidas. Aos 54 minutos, Antonio Nusa ampliou para 5 a 0, aproveitando assistência de Banzuzi. Já na reta final, aos 89 minutos, os jogadores que vieram do banco fecharam a conta: Tidiam Gomis marcou o sexto gol após passe de Benjamin Henrichs.
Situação na tabela e próximos compromissos
A vitória expressiva leva o RB Leipzig aos nove pontos, ocupando agora o quinto lugar no Campeonato Alemão, somando três vitórias em cinco jogos disputados. Já o Eintracht Frankfurt permanece com cinco pontos e cai para a 13ª posição.
O Leipzig volta a campo na próxima terça-feira, 13, quando recebe o PSV pela Uefa Champions League, antes de encarar o Bayern de Munique no sábado, 17, pelo torneio nacional. O Frankfurt buscará a recuperação na sexta-feira, 16, em casa, contra o Colônia, também pelo Campeonato Alemão.