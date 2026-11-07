O Eintracht Frankfurt mostrou resiliência na manhã deste sábado, 7, ao buscar um empate por 2 a 2 contra o Paderborn, mesmo jogando com um atleta a menos na reta final da partida. O confronto, válido pela nona rodada do Campeonato Alemão, foi disputado na Home Deluxe Arena. O resultado mantém as duas equipes no meio da tabela de classificação, separadas por apenas dois pontos.
Vantagem visitante e resposta antes do intervalo
O duelo começou com equilíbrio na posse de bola, que terminou ligeiramente favorável aos donos da casa (51% a 49%). No entanto, quem abriu o placar foi o Eintracht Frankfurt. Aos 23 minutos do primeiro tempo, Jonathan Burkardt balançou as redes após receber assistência de Farès Chaïbi. O Paderborn conseguiu reagir no apagar das luzes da etapa inicial: aos 45 minutos, Raphael Obermair marcou o gol de empate, contando com passe de Ruben Müller.
Virada de pênalti, cartão vermelho e empate nos acréscimos
Na segunda etapa, os técnicos Kettemann e Hütter promoveram diversas substituições em suas formações. Aos 28 minutos do segundo tempo, o Paderborn assumiu a liderança do placar com um gol de pênalti convertido por Marvin Pieringer, que havia entrado na partida poucos minutos antes na vaga de Ruben Müller.
A situação do Eintracht Frankfurt se complicou logo em seguida. Aos 30 minutos, Elias Niklas Baum recebeu cartão vermelho direto e foi expulso, deixando os visitantes com dez em campo. Apesar da desvantagem numérica e de ter finalizado menos no alvo durante o jogo (duas vezes contra três do Paderborn), o Frankfurt conseguiu buscar a igualdade. Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Jonathan Burkardt marcou seu segundo gol no jogo e decretou o 2 a 2 definitivo.
Com o resultado, o Eintracht Frankfurt chega a 12 pontos e ocupa a 8ª colocação na tabela. Contando este jogo, a equipe soma duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pelo campeonato. Já o Paderborn, que tinha nove pontos antes do jogo, vai a 10 e fica no 11º lugar, com um balanço recente de uma vitória, três empates e uma derrota. As duas equipes voltam a campo no sábado, 21 de novembro, pelo Campeonato Alemão: o Paderborn visita o Bayer Leverkusen, enquanto o Eintracht Frankfurt recebe o Hoffenheim.