O Borussia Dortmund visitou o Union Berlin neste sábado (17), no estádio An der Alten Forsterei, e ficou no empate por 0 a 0, em partida válida pela sexta rodada do Campeonato Alemão 2026/27. Apesar de não balançar as redes, o resultado foi suficiente para manter os visitantes na primeira colocação da tabela, enquanto os donos da casa seguem na parte inferior da classificação.

Posse de bola sem efetividade

O confronto foi marcado por um Borussia Dortmund que controlou as ações com 62% de posse de bola e trocou 569 passes contra 342 do adversário. No entanto, a equipe comandada por Niko Kovač teve dificuldades para transformar o volume de jogo em gols.

Das 12 finalizações da equipe visitante, apenas duas foram na direção da meta, exigindo duas defesas do goleiro Frederik Rønnow. Do outro lado, o Union Berlin, sob o comando de Mauro Lustrinelli, arriscou 11 finalizações, mas nenhuma acertou o alvo, deixando o goleiro Gregor Kobel sem defesas registradas na partida.

Com o empate, o Borussia Dortmund chega a 14 pontos e permanece na primeira colocação do Campeonato Alemão, mantendo sua invencibilidade na competição com quatro vitórias e dois empates. A equipe sustenta uma sequência recente positiva, com quatro vitórias e dois empates nos últimos seis jogos pela Bundesliga, mas pode ser ultrapassada pelo Freiburg e pelo Bayern de Munique que ainda entram em campo pela sexta rodada.

O Union Berlin vai a cinco pontos e ocupa a 16ª posição, acumulando uma vitória, um empate e três derrotas em seus últimos cinco compromissos.

O Borussia Dortmund volta a campo na próxima terça-feira, 20, quando enfrenta o Sabah, pela Champions League. Pelo Campeonato Alemão, o próximo desafio será contra o Eintracht Frankfurt, no sábado, 24. O Union Berlin, por sua vez, visita o Augsburg no sábado e recebe o Colônia no domingo, 01, ambos pela liga nacional.