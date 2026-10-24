Colônia e Schalke 04 ficaram no empate por 0 a 0 na manhã deste sábado, 24, no RheinEnergieStadion, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Alemão 2026/27. Em um confronto onde os donos da casa tiveram o controle da posse de bola, a rede não balançou, mantendo as duas equipes em uma sequência irregular na competição.

Domínio nos números, mas sem gols

O Colônia, comandado pelo técnico René Wagner em um esquema 4-2-3-1, terminou a partida com 62% de posse de bola e 13 finalizações totais, sendo cinco delas na direção do gol.

Do outro lado, o Schalke 04, armado por Muslić no 3-4-2-1, apostou em uma postura com menos posse (38%) e arriscou nove chutes, mas acertou o alvo apenas uma vez.

Ainda na reta final do primeiro tempo, aos 43 minutos, os visitantes fizeram duas substituições, com as entradas de Janik Bachmann e Vitalie Becker nos lugares de Soufiane El-Faouzi e Robin Gosens.

Situação na tabela e sequência

Com o resultado, o Colônia, que tinha sete pontos antes do jogo, chega a oito e ocupa a 11ª colocação na tabela de classificação. Já o Schalke 04 vai a seis pontos e fica no 16º lugar.

O empate reflete o momento idêntico das duas equipes no recorte recente do Campeonato Alemão: contando este jogo, tanto o Colônia quanto o Schalke 04 somam uma vitória, dois empates e duas derrotas em suas últimas cinco partidas pelo torneio.

Cartões e próximos compromissos

O confronto terminou com cinco cartões amarelos distribuídos, sendo dois para o Colônia (Tom Krauß e Luka Lochoshvili) e três para o Schalke 04 (Junior Dina Ebimbe, Vitalie Becker e Hasan Kuruçay), todos os três dos visitantes aplicados na etapa final.

O Colônia volta a campo no próximo domingo, 1º, quando visita o Union Berlin pelo Campeonato Alemão. Um dia antes, no sábado, 31, o Schalke 04 recebe o RB Leipzig, também pela competição nacional.