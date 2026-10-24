O Paderborn venceu o Hamburgo por 1 a 0 na manhã deste sábado, 24, na Home Deluxe Arena, em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Alemão 2026/27. Após controlar a posse de bola e finalizar mais vezes ao longo do confronto, a equipe mandante garantiu os três pontos na reta final do jogo, graças à participação decisiva de jogadores que saíram do banco de reservas.
Controle mandante e defesas
O cenário da partida foi ditado pelo volume de jogo do Paderborn, que terminou o confronto com 62% de posse de bola e 16 finalizações totais, contra nove do Hamburgo. A postura ofensiva dos donos da casa fez o goleiro adversário trabalhar: Daniel Heuer Fernandes precisou realizar cinco defesas para manter o placar zerado durante a maior parte do tempo.
Do outro lado, o Hamburgo acertou o alvo apenas uma vez, exigindo uma única defesa do goleiro Noll.
O banco decide na reta final
A insistência do Paderborn foi recompensada aos 43 minutos do segundo tempo. O técnico Kettemann viu suas alterações surtirem efeito direto no placar: Felix Götze, que havia entrado no lugar de Jano ter Horst, deu a assistência para Rayan Philippe, acionado minutos depois na vaga de Laurin Ulrich, marcar o gol da vitória.
O confronto ainda teve quatro cartões amarelos distribuídos, sendo três para o Hamburgo e um para o Paderborn, todos na etapa final.
Tabela e próximos compromissos
Com este resultado, o Paderborn chega a oito pontos e assume a 12ª colocação na tabela de classificação, somando agora duas vitórias, um empate e duas derrotas nos últimos cinco jogos da competição. O Hamburgo, que vinha de uma sequência positiva, estaciona nos nove pontos e fica no 10º lugar, com um balanço recente de três vitórias e duas derrotas.
As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana pelo Campeonato Alemão. O Paderborn joga no sábado, 31, contra o Borussia M’Gladbach. Já o Hamburgo atua no domingo, 1º, quando enfrenta o Eintracht Frankfurt.