O Werder Bremen buscou o empate por 2 a 2 contra o Paderborn neste sábado (17), no Weserstadion, pela sexta rodada do Campeonato Alemão 2026/27. Os visitantes abriram dois gols de vantagem no primeiro tempo, mas os donos da casa, impulsionados por dois gols de Niclas Füllkrug na etapa final, garantiram a igualdade no placar.

Vantagem visitante no primeiro tempo

O Paderborn, que entrou em campo com uma formação 3-1-4-2 sob o comando do técnico Ralf Kettemann, construiu sua vantagem na primeira etapa. Aos 18 minutos, Stefano Marino abriu o placar após receber assistência de Steffen Tigges. Doze minutos depois, foi a vez do próprio Tigges balançar as redes, ampliando o marcador para 2 a 0. O Werder Bremen, mesmo terminando o jogo com 61% de posse de bola, foi para o intervalo em desvantagem.

Na volta para o segundo tempo, o Werder Bremen transformou seu volume ofensivo em gols. Aos 14 minutos, Niclas Füllkrug diminuiu a diferença após assistência de Eren Dinkci. Pouco depois, aos 20, Füllkrug voltou a marcar, desta vez em cobrança de pênalti, decretando o 2 a 2.

A equipe da casa, comandada por Daniel Thioune, registrou 18 finalizações totais, sendo 11 no alvo. O Paderborn viu seu goleiro trabalhar. Nahuel Noll terminou a partida com nove defesas, segurando o empate até o apito final.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Werder Bremen chega a nove pontos e ocupa a oitava colocação na tabela, somando duas vitórias e três empates em seus últimos cinco jogos. Já o Paderborn vai a cinco pontos, na 15ª posição, com um retrospecto recente de uma vitória, um empate e três derrotas.

O Werder Bremen volta a campo no próximo sábado, 24, contra o Mainz. No mesmo dia, o Paderborn recebe o Hamburgo. Ambas as partidas são válidas pelo Campeonato Alemão.