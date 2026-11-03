O Crystal Palace formalizou um recurso para contestar o cartão vermelho direto aplicado ao atacante Jean-Philippe Mateta. A expulsão ocorreu na derrota por 2 a 0 diante do Tottenham, em confronto válido pela Premier League.

Como ocorreu o lance analisado pelo VAR

O lance polêmico aconteceu aos 13 minutos do primeiro tempo, quando o placar ainda estava zerado. O árbitro Michael Oliver advertiu inicialmente o camisa 14 com cartão amarelo após disputa pelo alto com o zagueiro Micky van de Ven. No entanto, após recomendação do árbitro de vídeo e revisão no monitor à beira do campo, Oliver alterou a marcação e aplicou a expulsão direta.

De acordo com o canal britânico BBC Sport, a contestação apresentada pelo Crystal Palace sustenta que o choque foi totalmente acidental. A defesa do Palace argumenta que o centroavante francês mantinha os olhos fixos na trajetória da bola e não teve como prever ou evitar a aproximação veloz do defensor holandês.

Qual o impacto da punição para o clube londrino?

Pelo regulamento disciplinar do futebol inglês, uma expulsão direta por jogo brusco grave acarreta uma suspensão automática de três partidas. O Palace busca a anulação completa da punição ou a diminuição da pena para não perder seu titular nos próximos compromissos do campeonato nacional, período em que a equipe tenta se afastar da parte inferior da tabela.