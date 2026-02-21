Neste domingo, 22, o Crystal Palace recebe o Wolverhampton no tradicional estádio Selhurst Park, em Londres, às 11 horas. A partida, válida pela 27ª rodada do Campeonato Inglês 2025/26, coloca frente a frente duas equipes que vivem momentos de pressão, embora em extremos diferentes da tabela de classificação.

Palace busca estabilidade e força em casa

O confronto é cercado de expectativa para os donos da casa. O Crystal Palace encara o duelo como uma oportunidade de ouro para encerrar uma sequência incômoda sem vitórias em seus domínios, que remonta ao início de novembro. Atualmente na 13ª colocação com 32 pontos, a campanha dos Eagles reflete uma temporada de oscilações: são 8 vitórias, 8 empates e 10 derrotas.

A forma recente preocupa a torcida, já que nos últimos cinco jogos a equipe amargou três derrotas (para Burnley, Chelsea e Sunderland), conquistando apenas uma vitória contra o Brighton e um empate diante do Nottingham Forest. Um triunfo neste domingo não apenas aliviaria a pressão, mas daria uma margem de segurança considerável em relação à zona de rebaixamento para o terço final do campeonato.

Wolves em situação dramática na lanterna

Do outro lado, a situação do Wolverhampton é crítica. Ocupando a 20ª e última posição na tabela, os Wolves somam apenas 10 pontos e precisam de uma reação histórica para evitar a queda para a segunda divisão. A campanha é desastrosa: em 26 jogos, o time obteve apenas uma vitória, sete empates e sofreu 18 derrotas.

O retrospecto recente não indica uma melhora iminente, com a equipe vindo de uma sequência de três derrotas e dois empates nos últimos cinco compromissos. Cada partida é tratada como uma final, e somar pontos fora de casa contra um adversário da parte intermediária da tabela é fundamental para manter viva a esperança de sobrevivência na elite do futebol inglês.

Onde assistir e horário da partida

A partida terá transmissão para o Brasil no streaming Disney+.