Às vésperas do confronto contra o Fenerbahçe pela Liga dos Campeões nesta quarta-feira, 04, o técnico Andoni Iraola exigiu mais do setor ofensivo do Liverpool, que viajou a Istambul focado em alcançar quatro vitórias consecutivas na fase da liga da competição europeia.

O treinador espanhol avaliou o rendimento recente após a derrota diante do Arsenal no campeonato nacional, na qual o Liverpool não registrou uma finalização certa em uma partida de Premier League realizada em Anfield pela primeira vez desde que a Opta mantém registros (2003/04). Foram apenas 11 gols marcados em nove rodadas do Campeonato Inglês.

“É difícil quando você perde, mas honestamente estou feliz com muitas coisas do outro dia. Mas ainda precisamos melhorar, especialmente atacando a área”, afirmou Iraola em entrevista coletiva, segundo o Guardian. “Muitas vezes estávamos lá em número, mas não estávamos fazendo as corridas certas e esperando as segundas bolas. Colocamos o Arsenal sob pressão e eles defenderam bem, mas eu gostei de muitas coisas”.

Para a partida no Estádio Şükrü Saracoğlu, a equipe inglesa não contará com o meio-campista Ryan Gravenberch, que permaneceu em Merseyside para tratamento de um problema no calcanhar. Do outro lado, o Fenerbahçe chega sob comando interino de Dirk Kuyt, ex-atacante do Liverpool, que assumiu a função técnica após a saída de Ismail Kartal.

Os resultados dos Reds são melhores na competição europeia: quatro vitórias em quatro jogos e 12 gols marcados. “Tivemos resultados melhores na Champions League e na Copa da Liga do que na Premier League, mas ainda é muito cedo na temporada para fazer essas comparações. Queremos continuar essa sequência na Champions League. Essa é uma boa chance de chegar a 12 pontos e tentar se classificar, e depois terminar no top 8, mas jogos fora de casa na Champions são difíceis, especialmente neste estádio”, disse. “Mentalmente, temos que estar prontos”.