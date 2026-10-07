O ex-zagueiro do Liverpool e comentarista esportivo, Jamie Carragher, defendeu que uma eventual sanção contra o Manchester City, investigado por supostas infrações financeiras na Premier League, seja aplicada sem adiamentos e tenha impacto esportivo prolongado.

Para o comentarista, qualquer decisão disciplinar da liga inglesa precisa ter efeito prático imediato para evitar distorções no planejamento esportivo das próximas temporadas.

“Tem que ser feito nesta temporada, porque o Man City precisa ser afetado para a próxima temporada”, afirmou Jamie Carragher, à Sky Sports.

Além da urgência na aplicação do veredito, Carragher avaliou que a gravidade das acusações e o longo intervalo sob investigação não permitem uma medida punitiva isolada.

“Então tem que ser feito nesta temporada, e acho que a punição, seja ela qual for, não pode ser uma punição pontual de uma única temporada, porque isso já dura anos e anos. A punição deveria continuar por anos e anos”, completou Jamie Carragher à Sky Sports.

O ex-zagueiro ainda apontou que a conquista da Premier League pelo Manchester City, durante a indefinição do julgamento, geraria questionamentos sobre a legitimidade do título.