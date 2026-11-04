Ídolo histórico do Milan, com mais de 300 partidas disputadas pelo clube, o ex-goleiro Dida elogiou o meio-campista Luka Modric. O ex-arqueiro esteve presente nas tribunas do San Siro para acompanhar o clássico diante da Inter de Milão pela Serie A, partida na qual o croata atuou durante os 90 minutos.

Em entrevista ao jornal Gazzetta dello Sport, Dida destacou o vigor físico e o comprometimento do atleta em campo: “Modric é um espetáculo à parte. Ele ainda corre muito e tem uma vontade incrível de jogar e vencer. É definitivamente um modelo para os jovens jogadores e uma grande fonte de inspiração”, afirmou Dida à publicação italiana.

Além de exaltar a liderança de Modric, o ex-goleiro analisou o momento do técnico português Ruben Amorim à frente do time rossonero, apontando que o comandante necessita de tempo de adaptação ao futebol italiano.

“Ele ainda está se adaptando ao Milan, mas está aprendendo rapidamente tudo o que precisa para se sair bem neste ambiente. Acho que ele pode se dar muito bem aqui, tem coragem e consciência de suas próprias habilidades e sabe que pode contribuir muito para esta equipe”, declarou o ex-jogador.