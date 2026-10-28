O contraste na tabela do Campeonato Italiano ditou o contexto, mas não a facilidade do confronto disputado nesta quarta-feira, 28, no estádio Pier Luigi Penzo. A líder Inter de Milão precisou contar com o imponderável para vencer o lanterna Venezia por 2 a 0, em duelo válido pela nona rodada. O placar foi construído apenas na reta final da partida, graças a dois gols contra marcados pelos defensores da equipe mandante.
Apesar da enorme diferença na classificação, o primeiro tempo não foi de tranquilidade para a equipe do técnico Cristian Chivu. A Inter dominou a posse de bola, terminando o jogo com 65% e trocando 683 passes contra apenas 362 do adversário.
No entanto, quem chegou a balançar as redes primeiro foi o Venezia. Aos 29 minutos, os donos da casa marcaram, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado. A equipe visitante fez três substituições logo no intervalo, promovendo as entradas de Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella e Manuel Akanji para tentar mudar o panorama.
Na etapa final, o Venezia continuou tentando surpreender e exigiu trabalho do goleiro Ivan Provedel, que terminou a partida com quatro defesas realizadas. A Inter, por sua vez, viu o goleiro adversário Filip Stanković fazer duas defesas e só conseguiu furar o bloqueio de forma inusitada.
Aos 34 minutos, Matias Moreno marcou contra e abriu o placar para os visitantes. Apenas três minutos depois, foi a vez de Redouane Halhal também desviar contra o próprio patrimônio, decretando o 2 a 0 definitivo a favor do time de Milão.
Com o resultado, a Inter de Milão chega a 25 pontos e volta a dividir a liderança da Serie A com a Lazio, levando vantagem nos critérios de desempate. O Venezia é o último colocado, com apenas três pontos.
O próximo compromisso da Inter será o clássico contra o Milan, no sábado, 31, pelo Campeonato Italiano. O Venezia volta a campo no domingo, 01, quando visita o Como, também pelo Italiano.