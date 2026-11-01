O Frosinone superou o Torino por 2 a 0 na manhã deste domingo, na PSC Arena, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Italiano 2026/27. Mesmo com menor posse de bola, os donos da casa foram mais incisivos nas finalizações e construíram o resultado com gols no início e no fim do segundo tempo, consolidando sua posição na parte de cima da tabela.
Eficiência ofensiva define o placar
O confronto foi marcado pelo contraste nos números. Enquanto o Torino, sob o comando de Ignazio Abate, terminou a partida com 54% de posse de bola e trocou mais passes (360 contra 304), o Frosinone foi superior no volume ofensivo. A equipe mandante registrou 20 finalizações totais, sendo oito no alvo, contra 12 arremates dos visitantes, que acertaram a meta apenas três vezes.
A vantagem no placar foi construída logo após o intervalo. Aos três minutos do segundo tempo (48 da cronologia geral), Farès Ghedjemis balançou as redes para o Frosinone, aproveitando a assistência de Giorgi Kvernadze. O jogo seguiu disputado, com as duas equipes recorrendo ao banco de reservas e a arbitragem distribuindo quatro cartões amarelos no total — três para o Torino e um para os mandantes. Já nos acréscimos, aos 48 minutos (93 da cronologia), Giacomo Calò deu números finais à partida após receber passe de Wisdom Amey, que havia entrado em campo aos 35 minutos da etapa final.
Situação na tabela e próximos compromissos
Com o resultado, o Frosinone chega a 20 pontos e ocupa a 6ª colocação na classificação do campeonato, tendo iniciado a rodada com 17. A equipe mantém uma sequência positiva na competição: contando este jogo, são três vitórias, um empate e uma derrota nos últimos cinco compromissos. Já o Torino estaciona nos 13 pontos e fica na 10ª posição, amargando sua segunda derrota consecutiva dentro de um retrospecto recente de três vitórias e dois reveses.
As duas equipes voltam a campo no próximo sábado, 07 de novembro, pelo Campeonato Italiano. O Frosinone viaja para enfrentar o Cagliari, enquanto o Torino joga em casa contra o Lecce.