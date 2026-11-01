A Lazio manteve sua sequência de vitórias e a ponta da tabela ao superar o Cagliari por 2 a 1, de virada, na manhã deste domingo, 1º, no Stadio Olimpico, em Roma. Em duelo válido pela 10ª rodada do Campeonato Italiano, os donos da casa precisaram de paciência para reverter a desvantagem inicial, contando com a eficiência de jogadores que saíram do banco de reservas no segundo tempo para garantir os três pontos.

Com o resultado, a Lazio chega aos 28 pontos e segue firme na 1ª colocação do Campeonato Italiano, ostentando uma campanha invicta de nove vitórias e um empate. Contando este jogo, a equipe soma cinco vitórias nos últimos cinco compromissos pela competição. Já o Cagliari permanece com 13 pontos, na 11ª posição, e amarga uma sequência de quatro derrotas e um empate em seus últimos cinco jogos no torneio.

As duas equipes voltam a campo no próximo final de semana pelo Campeonato Italiano. O Cagliari joga no sábado, 7, quando enfrenta o Frosinone. No domingo, 8, a Lazio tem compromisso contra o Napoli.

Susto inicial e resposta rápida

Apesar do amplo domínio da posse de bola da Lazio, que terminou o jogo com 74% e trocou 747 passes contra apenas 262 do adversário, foi o Cagliari quem abriu o placar. Aos 20 minutos do primeiro tempo, M’Bala Nzola balançou as redes após receber assistência de Alieu Fadera. A vantagem visitante, no entanto, não durou muito. Aos 36 minutos, Gustav Isaksen marcou para a equipe mandante, aproveitando o passe de Tijjani Noslin, e deixou tudo igual antes do intervalo.

Substituições decisivas e virada no fim

No segundo tempo, o técnico Gattuso promoveu mudanças que mudariam a história do confronto. Aos 55 minutos, Alfonso Pedraza e Andrea Pinamonti entraram nas vagas de Nuno Tavares e Mattia Zaccagni, respectivamente. A insistência da Lazio, que finalizou 11 vezes na partida contra nove do Cagliari, surtiu efeito na reta final. Aos 83 minutos, a dupla que veio do banco resolveu: Pedraza deu a assistência para Pinamonti marcar o gol da virada. O jogo ainda terminou com a expulsão de Adam Obert, do Cagliari, que recebeu cartão vermelho direto aos 91 minutos.