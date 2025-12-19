Neste sábado (20), o Campeonato Inglês apresenta um confronto crucial para duas equipes que buscam desesperadamente reencontrar o caminho das vitórias. Pela 17ª rodada da competição, o Bournemouth recebe o Burnley no Vitality Stadium. A bola rola a partir das 12h00 (horário de Brasília), em um duelo que promete tensão, já que ambos os lados vivem momentos delicados na temporada 2025/26.

Cherries tentam voltar a vencer em casa

O time da casa entra em campo pressionado pela falta de resultados positivos recentes. Ocupando a 13ª colocação na tabela com 21 pontos, o Bournemouth vive uma sequência incômoda de sete jogos sem vitória. Nos últimos compromissos, a equipe acumulou três empates — incluindo um emocionante 4 a 4 com o Manchester United — e quatro derrotas, o que freou sua ascensão na liga.

Com uma campanha equilibrada em números gerais (cinco vitórias, seis empates e cinco derrotas), a equipe comandada por Andoni Iraola sabe que o fator casa é fundamental para estancar a perda de pontos e se afastar definitivamente de qualquer perigo na parte inferior da tabela. A partida deste sábado é vista como a oportunidade ideal para virar a chave contra um adversário direto na luta pela permanência.

Burnley afundado na zona de rebaixamento

Se a situação dos mandantes inspira cuidados, a do Burnley é dramática. A equipe visitante amarga a 19ª posição, na penúltima colocação do campeonato, somando apenas 10 pontos até o momento. A campanha de três vitórias, um empate e doze derrotas reflete a fragilidade defensiva e as dificuldades ofensivas do time.

O momento atual é crítico: o time de Scott Parker vem de sete derrotas consecutivas na Premier League. Uma nova derrota igualaria um recorde negativo do clube de oito reveses seguidos na primeira divisão, marca que perdura desde 1895. Jogar fora de casa será um teste de fogo para o psicológico e a organização tática dos Clarets, que precisam urgentemente somar pontos para não deixar os rivais abrirem uma vantagem irreversível.

Prováveis Escalações e Desfalques

Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)

Neto; Smith, Zabarnyi, Senesi, Kerkez; Cook, Christie; Semenyo, Billing, Tavernier; Solanke.

Desfalques: Ryan Christie é dúvida (joelho); V. Milosavljevic e Ben Doak estão fora.

Burnley (Técnico: Scott Parker)

Trafford; Vitinho, O’Shea, Beyer, Taylor; Cullen, Brownhill; Larsen, Amdouni, Koleosho; Foster.

Desfalques: Zeki Amdouni, Jordan Beyer, Connor Roberts e Axel Tuanzebe.