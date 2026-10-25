O Rennes confirmou sua força neste domingo, 25, ao vencer o Strasbourg por 3 a 0, no Roazhon Park, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Francês. O resultado positivo mantém os donos da casa no topo da tabela de classificação, enquanto os visitantes seguem sem vencer em sua sequência recente no torneio.

Eficiência e vantagem no primeiro tempo

Mesmo terminando a partida com menos posse de bola (47% contra 53%), o Rennes, escalado no esquema 5-3-2 pelo técnico Haise, foi letal. O placar foi inaugurado aos 34 minutos do primeiro tempo: após o lance ser revisado e o gol confirmado pelo VAR, Boulaye Dia marcou com assistência de Przemysław Frankowski. Pouco depois, aos 41 minutos, Sebastian Szymański ampliou a vantagem ao receber passe de Mahamadou Nagida.

Szymański define o placar

No segundo tempo, o Strasbourg, comandado por Hugo Oliveira no 4-2-3-1, não conseguiu reverter a desvantagem. Aos 61 minutos, Sebastian Szymański voltou a balançar as redes, desta vez aproveitando a assistência de Mousa Al-Tamari, para fazer 3 a 0. A partir daí, o confronto foi marcado por substituições nas duas equipes e pelo aumento no número de faltas, com os visitantes cometendo 17 infrações no total e recebendo três cartões amarelos ao longo do jogo, contra apenas um amarelo para o Rennes.

Situação na tabela e próximos jogos

Com este resultado, o Rennes chega a 16 pontos e ocupa a 1ª colocação do Campeonato Francês. Contando este jogo, a equipe soma três vitórias e duas derrotas nos últimos cinco compromissos pela competição. O Strasbourg, por sua vez, fica na 16ª posição com sete pontos, amargando um balanço de quatro derrotas e um empate em seus últimos cinco jogos no campeonato.

Publicidade Continua após a publicidade

O Rennes volta a campo no sábado, 31, para enfrentar o Nice pelo Campeonato Francês. Na quinta-feira, 5, a equipe recebe o Olympiacos pela Europa League. Já o Strasbourg joga no domingo, 01, contra o Auxerre, e depois visita o Toulouse na sexta-feira, 6, ambos os compromissos pelo torneio nacional.