O Paris Saint-Germain precisou buscar uma desvantagem no placar para vencer o Strasbourg de virada por 3 a 1 neste sábado, 17, no estádio La Meinau, pelo Campeonato Francês. O grande nome da partida foi Ousmane Dembélé, que saiu do banco de reservas, desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas se recuperou com uma assistência e um gol para liderar a reação parisiense.

Vantagem mandante e defesas de Safonov

Apesar do amplo domínio da posse de bola do Paris Saint-Germain desde o apito inicial — a equipe terminou o jogo com 73% —, foi o Strasbourg quem abriu o placar. Aos 17 minutos do primeiro tempo, Gessime Yassine serviu Giovanni Reyna, que colocou os donos da casa em vantagem.

O time mandante conseguiu finalizar oito vezes no alvo durante a partida, exigindo bastante do goleiro Matvey Safonov. O arqueiro do PSG terminou o confronto com sete defesas e foi fundamental para evitar um prejuízo maior para os visitantes antes do intervalo.

As cinco substituições feitas pelo Paris Saint-Germain no segundo tempo reconfiguraram a equipe e mudaram a história do jogo. Aos 18 minutos, Ousmane Dembélé entrou na vaga de Khvicha Kvaratskhelia. Pouco depois, aos 25, o VAR confirmou um pênalti a favor do Paris Saint-Germain. Dembélé foi para a cobrança, mas desperdiçou a oportunidade.

A frustração, no entanto, foi superada rapidamente. Aos 32 minutos, o próprio Dembélé deu a assistência para Ilya Zabarnyi empatar o confronto. A virada se concretizou aos 40, quando Dembélé balançou as redes, coroando sua atuação com o gol decisivo.

Já nos acréscimos, aos 48 minutos, Désiré Doué, que também havia saído do banco de reservas, marcou o terceiro com assistência de Ferrán Torres, fechando o placar em 3 a 1.

Situação na tabela e próximos compromissos

Com o resultado, o Paris Saint-Germain chega a 14 pontos, empatado com o Monaco, que ainda entrará em campo pela sétima rodada. Já o Strasbourg, que estaciona nos sete pontos, ocupa o 12º lugar na tabela de classificação.

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O Paris Saint-Germain volta a campo na terça-feira, 20, contra o Barcelona, pela Champions League, e recebe o Lyon pelo Campeonato Francês no domingo, 25. No mesmo dia, o Strasbourg enfrenta o Rennes.