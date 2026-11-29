Campeão da Libertadores sobre o Estudiantes no sábado, 28, o Palmeiras terá uma maratona decisiva sem descanso no início de dezembro: apenas 72 horas após enfrentar o Grêmio na final única da Copa do Brasil, no dia 6, em Brasília, o Verdão embarca para o Qatar para estrear na Copa Intercontinental contra o mexicano Toluca, em 9 de dezembro.

Copa Intercontinental 2026

A competição começou em agosto com o Al-Ahli, da Arábia Saudita, eliminando o Auckland FC, da Nova Zelândia, antes de cair diante do sul-africano Mamelodi Sundowns em uma das quartas de final — fase que ainda terá o confronto entre Palmeiras e Toluca.

Para alcançar uma eventual final contra o PSG, o Verdão precisa superar primeiro a equipe mexicana e, na sequência, bater o próprio Mamelodi Sundowns na semifinal.

Última rodada do Brasileirão

Antes de viajar a Brasília para decidir a Copa do Brasil contra o Grêmio, o Palmeiras encerra sua participação no Campeonato Brasileiro diante do Coritiba, no dia 2 de dezembro, em casa.

Com 74 pontos somados em 37 partidas, a equipe alviverde já tem o vice-campeonato assegurado após empatar com o Flamengo como mandante na rodada anterior.