Matvey Safonov. O torcedor do Flamengo não esquecerá esse nome tão cedo. O goleiro russo de longas madeixas loiras desbancou Lucas Chevalier, titular da equipe na temporada, e foi o carrasco rubro-negro na final da Copa Intercontinental nesta quarta-feira, 17.

Em jogo decidido na disputa de pênaltis, Safonov defendeu quatro cobranças seguidas e foi o herói no título inédito do time francês. Por parte do Flamengo, apenas De la Cruz converteu seu pênalti. Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo pararam no goleiro russo.

Quem é o goleiro do PSG

Matvey Safonov, goleiro russo de 26 anos, chegou ao PSG em junho, após boas atuações no Krasnodar, clube onde foi revelado em 2017. O arqueiro defendeu o time russo em 175 partidas, sofreu 208 gols e em 53 partidas não foi vazado.

Na atual temporada, Safonov tinha disputado apenas três partidas até o duelo de hoje contra o Flamengo. O goleiro russo foi titular contra Metz e Rennes, pelo Campeonato Francês, e diante do Athletic Bilbao, pela Champions League. Hoje, sem os holofotes e badalação de Chevalier, se destacou contra o Flamengo e foi o herói improvável do título do PSG.

Ironicamente, Safonov não havia defendido nenhum dos últimos 15 pênaltis antes da partida com o Flamengo. O jogador tem sido prejudicado pela punição da Fifa contra a seleção russa, em resposta à guerra do país contra a Ucrânia, o que tira de Safonov e outros bons jogadores russos a oportunidade de brilhar em Eliminatórias, Eurocopa e Copa do Mundo.