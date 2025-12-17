O Flamengo esteve perto de conquistar o título mundial. O time rubro-negro empatou a partida com o Paris Saint-Germain por 1 a 1 no tempo normal, mas perdeu por 2 a 1 nas penalidades e viu o rival levantar o troféu do Mundial de Clubes pela primeira vez. O goleiro Safonov pegou três cobranças de jogadores flamenguistas.
O Flamengo iniciou as cobranças. De la Cruz, Saúl (defendido), Pedro (defendido), Léo Pereira (defendido) e Luiz Araújo (defendido) cobraram para o time brasileiro; Vitinha, Dembélé (para fora), Nuno Mendes, Barcola (defendido) cobraram para o PSG.
Domínio francês e vantagem inicial
A partida começou com o roteiro esperado: o PSG controlando a posse de bola e o Flamengo buscando fechar os espaços. A pressão francesa surtiu efeito cedo, mas com doses de emoção. Aos 9 minutos, Fabián Ruiz chegou a balançar as redes após erro na saída de bola de Rossi, mas o VAR anulou o lance apontando que a bola havia saído de campo anteriormente.
O time de Luis Enrique não se abalou e continuou martelando. Aos 38 minutos, a superioridade técnica se transformou em vantagem no placar. Mayulu iniciou a jogada e abriu para Doué, que cruzou rasteiro na medida para Kvaratskhelia. O georgiano apareceu na segunda trave e, com o gol aberto, não perdoou, colocando o PSG na frente antes do intervalo.