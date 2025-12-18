A camisa de número 39, que foi usada pelo goleiro Matvei Safonov, algoz do Flamengo e herói da conquista do título da Copa Intercontinental, está sendo leiloada pela MWS, maior plataforma de leilão de camisas usadas em jogos de futebol, Torcedores franceses já deram lances que superam o valor de R$ 8 mil no item, que foi autografado pelo atleta russo. A peça pode receberá novos lances até o dia 24 de dezembro.

Safonov foi o grande destaque do PSG na conquista do troféu sobre o Flamengo. Na disputa de pênaltis após o empate por 1 a 1 no tempo regulamentar e sem gols na prorrogação, o goleiro russo defendeu quatro penalidades e ganhou repercussão mundial.

Ativa desde 2017, a MWS (MatchWornShirt) é referência mundial em leilões de itens únicos e exclusivos utilizados por ídolos mundiais.

Parceira de mais de 300 clubes pelo mundo, incluindo Paris Saint-Germain, Chelsea, AC Milan e Atlético de Madrid, entre outros; a empresa também já realizou leilões com diversos clubes do Brasil, como Inter, Flamengo, Santos e Botafogo.

Além do futebol, a plataforma oferece itens colecionáveis de uma ampla variedade de esportes, incluindo rugby, críquete e ciclismo.

A MWS entende o valor crítico da autenticidade para os fãs de esportes, e é por isso que cada camisa é equipada com uma tecnologia de autenticação, a Fabricks. Esta inovação protege e garante a identidade de uma camisa, fornecendo ao proprietário um certificado digital pessoal de sua autenticidade.