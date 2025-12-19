Herói do Paris Saint-Germain na Copa Intercontinental e carrasco do Flamengo, o russo Matvey Safonov virou desfalque por pelo menos um mês. O PSG identificou uma fratura na mão esquerda do goleiro, sofrida ainda no decorrer da final do Mundial, em que Safonov garantiu quatro pênaltis defendidos para a equipe francesa.

Safonov brilhou nos pênaltis com quatro defesas: Saúl, Pedro, Léo Pereira e Luiz Araújo pararam no goleiro russo, o que garantiu o título inédito do PSG.

De acordo com a nota informada pelo Paris, o goleiro russo teria sofrido a fatura ainda durante o jogo. Assim sendo, Safonov teria defendido os pênaltis já com a mão fraturada.

Além de Safonov, o PSG também informou que o sul-coreano Lee Kang-In sofreu uma lesão muscular. O meia-atacante foi substituído na final ainda durante o primeiro tempo para a entrada de Mayulu. O atacante Bradley Barcola, reserva e que entrou no segundo tempo, também foi diagnosticado com fadiga muscular.

O Flamengo entra em recesso e inicia a próxima temporada já no dia 14 de janeiro, contra o Bangu, pelo Campeonato Carioca. Já o Brasileirão tem início dia 28 de janeiro, com São Paulo e Flamengo. No mês seguinte, em fevereiro, o Rubro-Negro joga a Recopa contra o Lanús, campeão da Sul-Americana.

Já o PSG segue em temporada e volta a campo no próximo sábado, 20, contra o Vendée Fontenay, pela primeira rodada da Copa da França.