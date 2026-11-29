O título da Libertadores conquistado no sábado, 28, diante do Estudiantes, assegurou o Palmeiras no Mundial de Clubes de 2029 e bloqueou o caminho do ranking para os demais times brasileiros. Conforme lembrado pelo UOL, o Verdão se junta ao Flamengo — campeão em 2025 — e obriga os rivais nacionais a levantarem a taça continental nos próximos anos para disputarem a competição da Fifa.

Mundial de 2029

Caso a Fifa mantenha os critérios da edição inaugural de 2025, a Conmebol terá seis vagas no Mundial de 2029 — quatro para os campeões da Libertadores entre 2025 e 2028 e duas via ranking sul-americano.

Cada país pode levar no máximo dois times, salvo se três ou quatro equipes diferentes da mesma nação conquistarem o título continental no período.

Com Flamengo (2025) e Palmeiras (2026) já classificados, o Brasil só terá mais representantes se outro clube do país vencer a Libertadores em 2027 ou 2028. Foi o que aconteceu no ciclo entre 2021 e 2024, quando Palmeiras, Flamengo, Fluminense e Botafogo foram campeões e colocaram quatro brasileiros na disputa de 2025.

Com o limite nacional atingido, eventuais brasileiros no topo do ranking repassam automaticamente as vagas aos melhores colocados de outros países — como ocorreu em 2025 com o Barcelona, barrado na Europa porque Real e Atlético de Madrid já ocupavam as duas cotas espanholas.

Classificados para o Mundial de 2029

Ainda sem sede definida, a segunda edição do torneio no formato ampliado — com fase de grupos antes do mata-mata — já conta com oito equipes garantidas:

Brasil: Flamengo e Palmeiras;

França: PSG;

México: Toluca e Cruz Azul;

Arábia Saudita: Al-Ahli;

Egito: Pyramids;

África do Sul: Mamelodi Sundowns.

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