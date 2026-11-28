O Palmeiras é o grande campeão da Copa Libertadores 2026. Na tarde deste sábado, 28, no estádio Centenário, em Montevidéu, a equipe comandada por Abel Ferreira superou o Estudiantes por 1 a 0, na grande final disputada em jogo único.

Após um primeiro tempo tenso e de muita marcação, o gol solitário de Ramon Sosa no início da etapa complementar garantiu a taça para os brasileiros, que deixam para trás o vice-campeonato do ano passado e celebram o tetracampeonato continental.

Tensão, faltas e trave no primeiro tempo

Os primeiros 45 minutos no Uruguai foram marcados por muito estudo e poucas oportunidades claras. Com as duas equipes aplicadas na marcação, o jogo se concentrou no meio de campo e o clima esquentou.

Aos 34 minutos, uma entrada forte de Flaco López em Marcos Rojo gerou um empurra-empurra generalizado, resultando em cartões amarelos para o atacante palmeirense e para Agustin Giay. Pouco depois, o goleiro Carlos Miguel também foi advertido após se desentender com Rojo na área.

Apesar de ter 55% da posse de bola no jogo, o Verdão encontrou dificuldades para furar o bloqueio dos argentinos na etapa inicial. A grande chance antes do intervalo ocorreu apenas aos 44 minutos, quando Lucas Evangelista fez boa jogada pela esquerda, limpou a marcação e cruzou; a bola desviou na zaga e explodiu no poste direito do goleiro Muslera.

Gol rápido e brilho de Carlos Miguel

O cenário mudou logo na volta dos vestiários. O Palmeiras se lançou ao ataque e foi recompensado aos 52 minutos. Arthur, que havia entrado no intervalo, levantou a bola pela esquerda. Jhon Arias ajeitou de cabeça e Ramon Sosa completou para o fundo da rede, abrindo o placar.

Em desvantagem, o Estudiantes precisou mudar a postura e partiu para o ataque, abrindo espaços. Foi então que o goleiro Carlos Miguel começou a se destacar para garantir o resultado. Aos 57 minutos, Carrillo emendou uma bicicleta na área palmeirense, e o camisa 1 saltou no canto direito para fazer uma grande defesa.

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Pressão argentina e taça assegurada

Na reta final, o técnico Alexander Medina promoveu alterações e lançou os Pincharratas inteiros ao campo ofensivo. Aos 74 minutos, Cetré finalizou de cabeça e exigiu mais uma intervenção de Carlos Miguel, que terminou a partida com três defesas registradas. O Estudiantes, que finalizou 13 vezes contra 10 do Palmeiras ao longo do duelo, ainda assustou aos 84 minutos, quando Tiago Palacios pegou uma sobra de primeira e mandou a bola lambendo a trave.

Sem cerimônia, o Palmeiras se fechou no campo de defesa nos minutos derradeiros, suportando a pressão na base da raça. O técnico Abel Ferreira ainda recebeu cartão amarelo por reclamação nos acréscimos, mas o apito final confirmou a vitória por 1 a 0 e a conquista da Glória Eterna.

Com o título garantido, o Palmeiras volta as atenções para a reta final da temporada nacional. A equipe entra em campo na próxima quarta-feira, 2, contra o Coritiba, pelo Brasileiro Série A, e no domingo, 6, visita o Grêmio, pela Copa do Brasil.