Montevidéu conhece jogos como o deste sábado, 28. A capital uruguaia recebeu a primeira Copa do Mundo, em 1930, viu nascer uma das rivalidades mais acirradas do mundo e se acostumou a servir de palco para decisões continentais. Mas poucas partidas mobilizarão a cidade como a final da Copa Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes, no Estádio Centenario.

A decisão, aliás, já se espalhou por aeroportos de todo o país, por estradas nacionais e transnacionais e também nas travessias do Rio da Prata. O Estudiantes organizou uma caravana de 121 ônibus para levar torcedores de La Plata a Montevidéu, uma mobilização que o clube classificou como inédita em sua história, movimentando mais de 6.500 pessoas. Além disso, outros milhares seguiram de carro, avião e barco, com a imprensa argentina estimando cerca de 40 mil hinchas do Pincha na capital uruguaia, dos quais aproximadamente 30 mil estarão nas arquibancadas do Centenario e outros 10 mil acompanharão a partida no Fan Fest da Rambla de Punta Carretas.

Do lado brasileiro, cerca de 100 ônibus de uma caravana patrocinada pela Cimed partiram de São Paulo rumo ao Uruguai. Entre essa mobilização, o Parque Roosevelt, em Canelones, foi definido como ponto de concentração dos palmeirenses, que devem ser mais de 15.000 ao todo.

Segundo as autoridades locais, mais de 1.930 policiais já participam do esquema de segurança, com três anéis de controle no entorno do estádio e monitoramento das rotas de chegada. Os portões estão previstos para abrirem às 13h, quatro horas antes da partida.

Publicidade Continua após a publicidade

Reencontro e história

Esta não é a primeira vez que os caminhos dos dois clubes se cruzam em uma decisão. Em 1968, o Estudiantes venceu o Palmeiras no terceiro jogo da final, disputado justamente em Montevidéu. Na ocasião, o time argentino venceu a primeira partida, em La Plata, por 2 a 1, o Palmeiras devolveu o resultado em São Paulo, com triunfo por 3 a 1 no Pacaembu, e a disputa foi levada a um jogo extra no Centenario, em 16 de maio. O Estudiantes venceu por 2 a 0, com gols de Felipe Ribaudo e Juan Ramón Verón, para conquistar a primeira das quatro Libertadores de sua história.

O Palmeiras, por sua vez, ainda buscava sua primeira conquista continental. A equipe de Ademir da Guia, Dudu e da chamada Academia de Futebol. A primeira Libertadores alviverde viria em 1999, sob o comando de Luiz Felipe Scolari. Na decisão contra o Deportivo Cali, o clube venceu nos pênaltis e finalmente colocou o torneio entre os títulos de sua história.

A taça abriu caminho para uma relação que se intensificou, e o Verdão voltou à final em 2000, mas perdeu para o Boca Juniors nos pênaltis. Depois de anos sem conquistar a competição, voltou ao topo em 2020, diante do Santos, e repetiu o feito em 2021, contra o Flamengo, num contexto de pandemia. Também sob comando de Abel Ferreira, chegou à decisão em 2025, quando foi derrotado pelo Flamengo, e retorna agora em busca de uma quarta conquista.

O Estudiantes, porém, também precisou esperar para voltar a vencer. Depois do tricampeonato entre 1968 e 1970, o clube atravessou décadas até conquistar novamente a América, em 2009. Liderado por Juan Sebastián Verón, filho de Juan Ramón e hoje gestor do clube, o time derrotou o Cruzeiro em Belo Horizonte, após empate na partida de ida. Agora, 17 anos depois, Los Leones voltam a disputar uma final, com a possibilidade de conquistar a quinta taça.

Caminho e prováveis escalações

A edição de 2026 também colocou os dois diante de caminhos exigentes até a decisão. O Palmeiras encontrou Cerro Porteño, LDU e Fluminense antes de garantir a vaga na final, já o Estudiantes eliminou a Universidad Católica, o Corinthians e o Flamengo.

O confronto deste sábado ainda coloca duas equipes que chegam com dúvidas pontuais de escalação, mas sem grandes mudanças em suas estruturas. Abel Ferreira deve montar o Palmeiras com Carlos Miguel; Murilo, Gustavo Gómez e Alexander Barboza; Agustín Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira e Piquerez; Jhon Arias, Flaco López e Vitor Roque, que disputa posição com Mauricio.

O Estudiantes, dirigido por Alexander Medina, deve ter Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Marcos Rojo, Leandro González Pírez e Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro e Joaquín Tobio Burgos; Tiago Palacios e Guido Carrillo. A possibilidade de Medina utilizar uma linha com cinco defensores, contudo, é uma das dúvidas da preparação.

A arbitragem será venezuelana. Jesús Valenzuela, árbitro internacional desde 2013 e integrante do quadro da Copa do Mundo de 2022, comandará a partida. Jorge Urrego e Tulio Moreno serão os assistentes, Alexis Herrera o quarto árbitro e Juan Soto ficará responsável pelo VAR.