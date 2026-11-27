Às vésperas da decisão da Copa Libertadores de 2026, o goleiro Carlos Miguel falou em Montevidéu e adotou tom de seriedade. O camisa 1 enfatizou que o elenco do Palmeiras mantém foco absoluto na partida contra o Estudiantes, marcada para o Estádio Centenário.

Carlos Miguel ressaltou a importância de controlar as emoções e manter o compromisso coletivo durante todo o confronto para buscar a taça sul-americana.

“Conseguir chegar nessa final é especial. A gente sabe que em Montevidéu é mais especial ainda por toda a história que tem para o torcedor palmeirense. A gente não consegue prometer que vamos ganhar, mas a vontade e a garra, doar o máximo de sangue no campo para poder sair com essa vitória e esse campeonato”, afirmou o goleiro.

O jogador também garantiu determinação de todos os atletas ao longo dos 90 minutos da finalíssima, apontando que o grupo reconhece a importância histórica da partida para o clube paulista.