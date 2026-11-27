A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, revelou uma promessa em caso de título do Palmeiras na Copa Libertadores: dançar funk até o chão. O Alviverde enfrenta o Estudiantes no próximo sábado, 28, às 17h (de Brasília), em Montevidéu, no Uruguai.

“Falei no microfone, se o Palmeiras for campeão da Libertadores eu vou fazer uma apresentação de dança lá no clube. Eu sou uma mulher fina, mas não tem nada a ver. Sabe o estilo de música que eu adoro? Eu adoro funk. Eu vou chegar até o chão. Faço qualquer coisa para o Palmeiras ser campeão da Libertadores, danço até funk. Vou ensaiar”, afirmou a presidente ao Palmeiras Cast.

No ano passado, a presidente chegou a dizer que “perderia a linha” com o possível título da Liberta do Alviverde. A competição continental é o grande sonho de Leila, que assumiu o clube em 2022 tem mandato até o fim de 2027.

“Eu prometi se ganhar a Libertadores e a Copa do Brasil. Mas vou fazer uma promessa aqui: se ganhar a Libertadores, só a Libertadores, está bom. Até o chão”, completou a presidente.

Dicas para o sucessor

Perto do fim do mandato, Leila fez um balanço de sua gestão abordou o legado que vai deixar para o seu sucessor no Palmeiras. Ao longo do podcast, a presidente também bancou Abel Ferreira como técnico do clube em 2027.

“Com relação ao balanço que eu faço da minha gestão, eu acho que é um balanço extremamente positivo. É uma gestão vitoriosa, mas não terminou ainda, temos até dezembro de 2027. Ainda temos muito a conquistar. Financeiramente é um clube equilibrado, organizado e que respeita os processos. Se o próximo presidente que vier, seguir essa mesma linha, não tenho dúvida que o Palmeiras vai crescer cada vez mais. Mas ele tem que ter essa responsabilidade, firmeza e não ligar para essa parte política. Se o próximo presidente seguir essa linha, eu não tenho dúvida que o Palmeiras vai continuar brilhando”.