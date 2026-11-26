Na chegada à Montevidéu, no Uruguai, para a disputa da final da Copa Libertadores, o técnico Abel Ferreira elogiou a dedicação do elenco e destacou a confiança do grupo para buscar o título continental. O treinador português também falou sobre a importância de Leila Pereira em respaldar o trabalho de sua comissão técnica.

“Estamos entusiasmados e esperando que sábado chegue rápido para tentarmos uma vez mais. Olha, trabalhamos muito para estar nesta competição outra vez. Lembro-me perfeitamente das palavras da nossa presidente Leila no final da última edição. Como vocês sabem, nós perdemos, e ela no final do jogo disse que nós íamos levantar e tentaríamos no ano seguinte estar aqui novamente. Foi isso que nós fizemos. Portanto, encaramos este jogo com muito entusiasmo, muita confiança”, afirmou o português.

Situação do elenco alviverde e cortes obrigatórios

Entre os relacionados, as principais novidades são o lateral-esquerdo Piquerez e o zagueiro Murilo, que avançaram na transição física. O atacante Paulinho também integrou a delegação, mas segue sob cuidados do departamento médico devido a um trauma na panturrilha direita.

Como o regulamento da competição autoriza a inscrição de apenas 23 jogadores na súmula da partida, a comissão técnica precisará cortar cinco atletas da relação final antes da grande decisão.