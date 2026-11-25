O Palmeiras inicia nesta quarta-feira, 25, a viagem rumo a Montevidéu, no Uruguai, para a disputa da final da Copa Libertadores. A decisão será no próximo sábado, 28, às 17h (de Brasília), no estádio Centenário.

Antes de seguir para o aeroporto, o elenco comandado pelo técnico Abel Ferreira realizou um último treinamento na Academia de Futebol, agendado para as 10h, em atividade fechada para a imprensa. A saída da delegação do centro de treinamento em direção ao aeroporto está programada para as 13h30. Torcedores do clube organizam uma mobilização nas imediações da Barra Funda para apoiar os jogadores antes do embarque.

O voo com destino à capital uruguaia tem decolagem prevista para as 16h20. A previsão de chegada da equipe ao hotel Hampton by Hilton é por volta das 19h30, local escolhido como concentração durante a permanência no Uruguai.

A programação em Montevidéu contará com sessões de treinamento nos dias seguintes para os ajustes finais. Palmeiras e Estudiantes reeditam a final continental de 1968, quando os argentinos levaram a melhor.