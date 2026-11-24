A decisão da Libertadores entre Palmeiras e Estudiantes, marcada para este sábado, 28, no estádio Centenário, em Montevidéu, terá casa cheia.

A organização do evento confirmou nesta terça-feira, 24, durante o lançamento oficial da programação da final na capital uruguaia, que todos os ingressos colocados à venda para a partida já estão esgotados.

Além da mobilização esportiva entre brasileiros e argentinos, o confronto representa um expressivo impulso financeiro para o país anfitrião. De acordo com estimativas apresentadas por Nery Pumpido, secretário-geral adjunto de futebol da Conmebol, a final continental deve gerar um impacto econômico de aproximadamente US$ 70 milhões — cerca de R$ 430 milhões na cotação atual.

“A chegada de milhares de torcedores representa uma oportunidade para diferentes setores da economia, especialmente o turismo, a hotelaria, a gastronomia, o transporte e o comércio”, destacou Pumpido durante a cerimônia.

Rede hoteleira lotada e 50 mil visitantes

Segundo dados divulgados pelo ministro do Turismo do Uruguai, Pablo Menoni, a expectativa oficial é de que cerca de 50 mil turistas desembarquem no país ao longo da semana para acompanhar a decisão.

Como a cidade de Montevidéu dispõe de aproximadamente oito mil leitos hoteleiros, a capacidade de hospedagem da capital já atingiu a saturação. Diante da alta demanda, os torcedores têm recorrido a cidades e departamentos vizinhos, como Canelones, San José e Colonia, para garantir acomodação.

Programação oficial e ensaio para a Copa de 2030

As delegações de Palmeiras e Estudiantes desembarcam em Montevidéu nesta quarta-feira, 25, data que também marca a abertura oficial da Fan Fest organizada pela Conmebol no Parque Rodó.

Para o presidente da Associação Uruguaia de Futebol (AUF), Ignacio Alonso, o sucesso logístico da partida funciona como um teste estratégico de grande porte no planejamento do país para sediar jogos da Copa do Mundo de 2030. “Isso é um marco que nos desafia de olho nesse grande objetivo, que é organizar parte da Copa do Mundo de 2030”, afirmou o dirigente.

Esta será a 22ª decisão da história da Copa Libertadores realizada em solo uruguaio — a segunda desde a adoção do formato de final única — e a quinta grande final continental recebida pelo país desde 2021, somando decisões masculinas e femininas da Libertadores e da Copa Sul-Americana. O palco da decisão traz boas recordações recentes ao Palmeiras: foi no mesmo Estádio Centenário que a equipe alviverde conquistou o tricampeonato da América em 2021, ao derrotar o Flamengo por 2 a 1 na prorrogação.