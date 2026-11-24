Palmeiras e Estudiantes fazem a grande decisão da Copa Libertadores de 2026, no próximo sábado, 28, no Estádio Centenário, em Montevidéu no Uruguai. O jogo pode levar o Verdão à condição de maior campeão do Brasil na competição, empatado em quatro taças com o Flamengo, e também o Brasil a superar a Argentina (o placar está empatado em 25 títulos para cada).

A decisão de 2026 é ainda uma reedição da final de 1968, em que o Pincha superou o Verdão e levou o primeiro de seus quatro títulos da competição. Curiosamente, o terceiro jogo daquela decisão foi disputado no mesmo estádio da próxima final. As coincidências não param por aí: a estrela da equipe argentina na época era Juan Ramón Verón, conhecido como La Bruja (a Bruxa, em espanhol), pai de Juan Sebastián Verón, La Brujita (a Bruxinha), outro ídolo em La Plata como atleta, e atual presidente do clube.

Essa história foi contada no episódio da semana do programa Dossiê Placar.doc., narrado por Leandro Quesada:

“A história que eu vou contar nesse episódio se passa em 1968, “o ano que não terminou”, segundo Zuenir Ventura. O ano em que foi promulgado o AI-5, o decreto presidencial mais autoritário e repressivo da ditadura militar brasileira, o ano da passeata dos 100.000 no Rio de Janeiro, o ano da batalha da Maria Antônia; o ano das greves operárias e das ocupações estudantis que paralisaram a França; o ano da Primavera de Praga; o ano dos assassinatos de Martin Luther King e do senador Robert Kennedy. o ano em que Estudiantes, da Argentina, e Palmeiras, do Brasil, disputavam a nona final da Libertadores.”

Assista ao episódio completo abaixo: