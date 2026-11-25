O técnico do Estudiantes, Alexander Cacique Medina, disse que começou a estudar o Palmeiras assim que se classificou para a final da Libertadores, marcada para este sábado (28) em Montevidéu, e elogiou o comandante rival, Abel Ferreira.
“Estamos trabalhando no Palmeiras desde que soubemos que estaríamos na final. Assim que terminou o jogo contra o Flamengo, começamos a nos informar sobre o Palmeiras como equipe. Não vou deixar de reconhecer seu valor, sua qualidade e sua hierarquia. Tem um grande treinador”, afirmou Medina em entrevista ao site oficial da Conmebol.
Embora a decisão da Libertadores seja uma ocasião especial, Medina tentou tratar a preparação com naturalidade. “Encaramos o jogo como encaramos as finais ou qualquer jogo importante, tentando explorar as fraquezas do adversário e, claro, neutralizar os seus pontos fortes”, acrescentou.
“A partir daí, como treinador, preciso convencer nossos jogadores de um plano, de executar um plano de jogo que nos permita sentir confiança durante a partida. É para isso que servem os treinos”, completou.
O confronto no Estádio Centenário, no Uruguai, reedita a final da Libertadores de 1968, quando o clube de La Plata superou o time brasileiro e conquistou o seu primeiro troféu do torneio sul-americano.