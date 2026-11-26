Poucas horas após desembarcar em Montevidéu, no Uruguai, onde o Palmeiras decide a Libertadores neste sábado, 28, às 17h (de Brasília), diante do Estudiantes, a presidente Leila Pereira concedeu entrevista coletiva nesta quinta, 26, para fazer um balanço da temporada e projetar o planejamento alviverde para 2027.
A mandatária foi enfática ao assegurar a permanência do técnico Abel Ferreira para o próximo ano, independentemente do desfecho da decisão continental no Estádio Centenário — e também da final da Copa do Brasil diante do Grêmio, marcada para 6 de dezembro.
“Em 2027 o trabalho vai continuar aconteça o que acontecer, independentemente do resultado. O mesmo treinador. É o desejo da presidente. Seria ridículo para mim ficar falando a Abel o que ele tem que fazer, e eu não sou ridícula. Jamais faria isso, confio no trabalho dele”, declarou.
Avaliando o ano como positivo, mesmo após o vice-campeonato encaminhado no Brasileirão, Leila ressaltou que a competitividade do clube se mantém intacta. “Estamos otimistas? Sim, claro que sim, mas pode ser que não aconteça, numa final se ganha ou se perde. Se não vier o resultado que esperamos não achei um ano perdido, mas lutaremos com todas as forças para conquistar todos. Esse ano a bola tem que entrar.”
Polêmica sobre ingressos e legado de gestão
Questionada sobre as críticas de torcedores referentes à comercialização das entradas para a final em Montevidéu, a presidente classificou a repercussão como “gritaria” e afirmou que o clube apenas seguiu as diretrizes da Conmebol aliadas ao critério tradicional de pontuação do programa de sócio-torcedor Avanti.
“Foi uma polêmica sem nexo, porque a venda de ingressos não teve nossas regras, foram as da Conmebol. Utilizamos a regra do Avanti, não mudamos absolutamente nada. Os que tinham maior rating conseguiam comprar. Tivemos em torno de 160 mil sócios, era impossível atender todos. Infelizmente não posso fazer milagre”, justificou.
Ao abordar o impacto de sua administração à frente de um dos principais clubes do país, Leila destacou as conquistas esportivas, a modernização dos centros de treinamento e a saúde financeira da instituição, alfinetando o ambiente predominantemente masculino do futebol brasileiro: “Acho que vou deixar meu legado para todos os clubes presididos por homens de que apareceu uma mulher no futebol brasileiro que pode servir de exemplo de administração, respeito e dignidade. Acho que esses homens têm muito a aprender.”
Futuro após 2027, cenário das bets e relação com o Vasco
Leila Pereira também descartou qualquer movimento político para estender sua permanência na presidência do Palmeiras além do término do segundo mandato, em dezembro de 2027, e garantiu que jamais trabalharia em um clube rival.
“Ano passado fui procurada para ampliar o mandato, fiquei animadinha, porque o trabalho feito é incrível. Mas pensei: tudo na vida tem um ciclo. Eu entendo que 2027 é o fim do ciclo da presidente Leila no Palmeiras. Fechar os olhos para isso seria desrespeitar a história”, afirmou.
Sobre o planejamento financeiro para 2027 — especialmente diante das incertezas regulatórias envolvendo casas de apostas no país —, a dirigente tranquilizou o torcedor, confirmando que o patrocinador máster segue ativo e que o clube está preparado para eventual readequação orçamentária ou venda de atletas caso o mercado sofra retração.
Por fim, ao ser provocada sobre a relação institucional com o Vasco — clube com o qual já teve seu nome especulado nos bastidores e contra quem o Palmeiras disputou a semifinal da Copa do Brasil nesta temporada —, Leila respondeu de forma direta: “Sempre foi um aliado.”