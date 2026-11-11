O zagueiro Murilo foi diagnosticado com uma lesão na coxa esquerda e se tornou a principal ausência na reapresentação do Palmeiras na manhã desta quarta-feira, 11, na Academia de Futebol. O problema físico foi constatado em exames médicos realizados após o confronto contra o Vasco, válido pela semifinal da Copa do Brasil.

O jogador já iniciou o processo de recuperação sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do clube. Embora a diretoria não divulgue oficialmente prazos de retorno, há um otimismo interno de que o defensor consiga se recuperar a tempo de disputar a grande final da Copa Libertadores, contra o Estudiantes. A decisão continental está marcada para o dia 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.

Durante o primeiro treinamento do período de Data Fifa, o técnico Abel Ferreira comandou atividades focadas em conceitos técnicos, com ênfase em ultrapassagens, cruzamentos e finalizações, além de trabalhos de enfrentamento em campo reduzido.

No DM, o treinador português também aguarda a evolução do atacante Paulinho, que sofreu um trauma na panturrilha em outubro e intensifica a transição física.

O elenco palmeirense trabalha nesta paralisação do calendário com uma extensa lista de desfalques internacionais. Seis atletas principais foram cedidos às suas respectivas seleções sul-americanas: Piquerez (Uruguai), Jhon Arias (Colômbia), Gustavo Gómez e Mauricio (Paraguai), além de Flaco López e Giay (Argentina). O goleiro Kauan Lima e o atacante Erick Belé também estão a serviço da seleção brasileira sub-20.

O próximo compromisso oficial do Palmeiras está agendado para o dia 18 de novembro, contra o Cruzeiro, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. A reta final da temporada alviverde ainda reserva as duas grandes decisões do ano: a final da Libertadores, no dia 28, e a finalíssima da Copa do Brasil contra o Grêmio, marcada para 6 de dezembro.