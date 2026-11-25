A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou oficialmente nesta quarta-feira, 25) a tabela detalhada dos jogos da primeira fase do Campeonato Paulista de 2027.
A próxima edição do torneio estadual, que contará com um formato inédito de disputa, terá seu pontapé inicial no dia 10 de janeiro e encerrará a fase classificatória no dia 14 de fevereiro, totalizando oito rodadas.
Atual campeão paulista, o Palmeiras estreará longe de seus domínios diante do Capivariano. Já os outros três grandes do Estado iniciam a caminhada atuando em casa: o Corinthians recebe o Novorizontino, o Santos enfrenta o Guarani, e o São Paulo encara o Mirassol.
Clássicos garantidos na primeira fase
Diferentemente de edições anteriores em que os times eram divididos em grupos e não enfrentavam integrantes da própria chave, o novo formato da primeira fase proporcionará todos os seis clássicos estaduais entre Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo ao longo das oito rodadas:
2ª rodada (13/jan): Palmeiras x Santos;
3ª rodada (17/jan): São Paulo x Corinthians;
4ª rodada (20/jan): Santos x São Paulo;
5ª rodada (24/jan): Corinthians x Santos;
6ª rodada (31/jan): Palmeiras x Corinthians;
7ª rodada (06/fev): São Paulo x Palmeiras
Além dos confrontos entre o quarteto principal, a primeira fase contará com o retorno de equipes tradicionais do futebol paulista na elite, como Juventus, Portuguesa e Ferroviária, além de representantes do interior como Red Bull Bragantino, Mirassol, Novorizontino, Guarani, Botafogo-SP, São Bernardo, Noroeste, Capivariano e Primavera.
Confira a tabela completa da primeira fase do Paulistão
Rodada 1 — domingo (10/jan)
Juventus x São Bernardo
Capivariano x Palmeiras
Corinthians x Novorizontino
Primavera x Botafogo-SP
Ferroviária x Portuguesa
Red Bull Bragantino x Noroeste
Santos x Guarani
São Paulo x Mirassol
Rodada 2 — Quarta-feira (13/jan)
Botafogo-SP x Juventus
Noroeste x Corinthians
Guarani x Red Bull Bragantino
Mirassol x Ferroviária
Novorizontino x Capivariano
Palmeiras x Santos
Portuguesa x São Paulo
São Bernardo x Primavera
Rodada 3 — Domingo (17/jan)
Botafogo-SP x Guarani
Capivariano x São Bernardo
Primavera x Palmeiras
Ferroviária x Noroeste
Novorizontino x Red Bull Bragantino
Portuguesa x Mirassol
Santos x Juventus
São Paulo x Corinthians
Rodada 4 — Quarta-feira (20/jan)
Juventus x Ferroviária
Corinthians x Capivariano
Noroeste x Primavera
Guarani x Palmeiras
Mirassol x Botafogo-SP
Red Bull Bragantino x Portuguesa
Santos x São Paulo
São Bernardo x Novorizontino
Rodada 5 — Domingo (24/jan)
Botafogo-SP x Novorizontino
Capivariano x Red Bull Bragantino
Corinthians x Santos
Guarani x Noroeste
Mirassol x Primavera
Palmeiras x Ferroviária
Portuguesa x Juventus
São Bernardo x São Paulo
Rodada 6 — Domingo (31/jan)
Juventus x Mirassol
Noroeste x São Bernardo
Primavera x Capivariano
Ferroviária x Guarani
Novorizontino x Portuguesa
Palmeiras x Corinthians
Red Bull Bragantino x Santos
São Paulo x Botafogo-SP
Rodada 7 — Sábado (06/fev)
Juventus x Novorizontino
Capivariano x Noroeste
Corinthians x Primavera
Guarani x Mirassol
Red Bull Bragantino x Ferroviária
Santos x Portuguesa
São Bernardo x Botafogo-SP
São Paulo x Palmeiras
Rodada 8 — Domingo (14/fev)
Botafogo-SP x Corinthians
Noroeste x Juventus
Primavera x Guarani
Ferroviária x São Bernardo
Mirassol x Santos
Novorizontino x São Paulo
Palmeiras x Red Bull Bragantino
Portuguesa x Capivariano