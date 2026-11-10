O Santos encaminhou um ofício à Federação Paulista de Futebol (FPF) solicitando que seus jogos como mandante no início do Campeonato Paulista de 2027 sejam realizados na capital paulista.
O pedido ocorre em virtude das obras de substituição total do gramado da Vila Belmiro, que tem seu prazo de validade vencido há pelo menos quatro anos e alvo de duras críticas dos principais jogadores do elenco nas últimas partidas.
No documento enviado à entidade, o clube detalha que a praça esportiva não estará apta a receber partidas oficiais durante os meses de dezembro e janeiro. Por conta disso, a diretoria santista pediu que a FPF considere a situação na elaboração e montagem da tabela do estadual, direcionando provisoriamente os mandos de campo para estádios na cidade de São Paulo até a conclusão dos trabalhos.
O início da troca do gramado está agendado para o dia 7 de dezembro. A intervenção previa um início imediato logo após a rodada final do Campeonato Brasileiro, mas o planejamento foi ajustado em decorrência da realização de um jogo festivo solicitado por Neymar e de um evento voltado para sócios-torcedores promovido pelo clube no dia 5 de dezembro.
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A previsão da diretoria é de que a reforma completa dure aproximadamente 60 dias, com liberação do estádio prevista para meados de fevereiro. O novo campo adotará um sistema de grama híbrida — combinando fibras sintéticas, modelo tecnológico similar ao utilizado na Neo Química Arena.
A última troca total do campo de jogo do estádio foi concluída em março de 2012, durante a gestão do então presidente Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro. O gramado já está “vencido” há pelo menos quatro anos – fato alertado há tempos por especialistas e pela própria empresa responsável pela manutenção, a World Sports, que apontou a necessidade emergencial de substituição.
O tempo de vida que uma grama natural costuma suportar é de no máximo dez anos, a depender da região do país. Depois disso, a formação de matéria orgânica na camada de areia impede que o sistema de drenagem funcione corretamente – o mesmo desde 1997, reformado com parte do dinheiro da venda do meia-atacante Giovanni para o Barcelona.