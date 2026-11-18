O Íbis Sport Club ganhou um patrocinador que não deseja ver o time vencer. A Fys, marca de refrigerante do Grupo Heineken, anunciou uma parceria com o clube pernambucano conhecido como “o pior time do mundo” e pretende ajudar a preservar justamente a fama que o tornou nacionalmente conhecido: a de não ser o número 1.

A iniciativa foi criada pela agência AlmapBBDO e aproveita o momento vivido pelo Íbis, que pode conquistar o acesso ao segundo turno (fase principal) do Campeonato Pernambucano. A possibilidade de “subir de divisão” representa, também, o risco de perder o título informal que acompanha a história do clube. Com o posicionamento “Orgulho de não ser nº 1”, a marca transformou a situação em humor e provocação.

Para representar a iniciativa, Fys escolheu Mauro Shampoo, ex-jogador do Íbis que defendeu o clube durante dez anos e ficou conhecido por ter marcado apenas um gol no período, em episódio cuja história permanece envolta em dúvidas e versões diferentes. “Eu joguei dez anos no Íbis e não fiz um gol: fiz uma lenda! Um acontecimento que até hoje ninguém sabe direito como foi”, brincou Mauro.

“Agora, ver uma marca chegando para torcer para o time não melhorar é novidade até para mim! Finalmente encontramos um patrocinador que entende a nossa história e quer nos ajudar a continuar sendo o Íbis de sempre, nunca o número 1″, concluiu.

A parceria também inclui o filme publicitário “O gol que eu Fys”, estrelado por Mauro Shampoo, que revisita a trajetória do ex-jogador e brinca com o episódio de seu único gol pelo clube. Segundo Isabela Nascimento, gerente de marketing da Fys, a história do Íbis foi identificada como uma oportunidade de aproximar a marca de seu posicionamento. “Se existe um time que também tem orgulho de não ser nº 1, é ele. Nossa ideia é entrar nessa torcida e ajudar o Íbis a continuar sendo fiel à sua essência”.

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A aproximação entre as partes foi intermediada pela FutebolCard, empresa especializada em serviços para a indústria do futebol, como inteligência de dados, gestão de ingressos e programas de sócio-torcedor. “Trata-se de uma parceria entre duas grandes marcas, a partir de uma campanha que traz contornos inéditos”, afirmou Robson Oliveira, presidente e sócio-fundador da companhia.