A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta terça-feira, 10, as diretrizes centrais para o Campeonato Paulista de 2027. A principal novidade aprovada pelos clubes durante o Conselho Técnico do torneio foi a ampliação do tempo de intervalo entre o primeiro e o segundo tempo, que passará de 15 para 18 minutos.

Além da alteração na duração do descanso regulamentar, os dirigentes optaram por manter inalterada a fórmula de disputa adotada em 2026. O Estadual terá início no dia 8 de janeiro e contará com a participação de 16 equipes divididas em quatro potes na fase de grupos.

Na primeira etapa, cada clube enfrentará os três adversários de seu próprio pote e mais cinco times sorteados dos demais grupos, totalizando oito rodadas.

Ao término da fase inicial, os oito melhores colocados na classificação geral avançam para a fase de quartas de final, enquanto as duas piores equipes da tabela geral serão rebaixadas para a Série A2.

Os cruzamentos do mata-mata obedecerão à ordem de campanha: o 1º colocado enfrenta o 8º, o 2º pega o 7º, o 3º duela com o 6º e o 4º joga contra o 5º.

As fases de quartas de final e semifinal serão disputadas em jogo único. Já a grande decisão acontecerá em partidas de ida e volta, com a equipe de melhor campanha acumulada ao longo da competição tendo a vantagem de decidir o título como mandante.

O Palmeiras entra na edição de 2027 como o atual campeão do torneio, após conquistar o título de 2026 diante do Novorizontino.