A Federação Paulista de Futebol (FPF) divulgou oficialmente nesta terça-feira, 24, a composição dos 32 grupos e as sedes da 57ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em evento realizado na sede da entidade, na capital paulista.

A principal competição de categorias de base do Brasil será disputada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2027, reunindo 128 equipes — incluindo 11 estreantes — distribuídas por 28 cidades do Estado de São Paulo.

O regulamento mantém a fórmula tradicional do torneio: na primeira fase, os quatro times de cada chave se enfrentam em turno único. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as etapas eliminatórias (segunda fase, terceira fase, oitavas, quartas, semifinal e final), todas decididas em jogo único.

Ao todo, serão realizadas 255 partidas até a grande decisão, marcada para o dia 25 de janeiro, data em que se comemora o aniversário da cidade de São Paulo. Estão aptos a disputar a competição atletas nascidos entre 2006 e 2011.

Sedes dos favoritos e ausências de peso

Atual campeão da Copinha, o Cruzeiro defenderá seu título no Grupo 31, sediado em Santo André (SP), tendo pela frente o anfitrião Santo André, o Treze-PB e o Amadense-SE. Já o vice-campeão São Paulo ficará baseado em São Carlos (SP), pelo Grupo 15, ao lado de Grêmio São-Carlense, Quixadá-CE e Capitão Poço-PA.

Maior vencedor da história da competição, com 11 troféus, o Corinthians terá Sorocaba (SP) como sede na primeira fase, integrando o Grupo 8 com Real Soccer-SP, Cerrado-GO e Tirol-CE. Entre os demais grandes paulistas, o Palmeiras atuará em Barueri (Grupo 25) e o Santos jogará em Araras (Grupo 18).

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Por outro lado, a edição de 2027 contará com ausências importantes no cenário nacional. Clubes tradicionais como Flamengo e Athletico-PR optaram por não participar do torneio devido ao ajuste no calendário dos campeonatos estaduais, priorizando a utilização de seus elencos de base nas rodadas iniciais das competições profissionais — decisão já adotada pelo clube carioca na edição anterior.

Confira todos os 32 grupos e sedes da Copinha 2027

Grupo 1 (Votuporanga): Votuporanguense, Fortaleza, Mirassol e Paulistano-MT

Grupo 2 (José Bonifácio): José Bonifácio, América-RJ, Guarani e Olímpico-SE

Grupo 3 (São José do Rio Preto): América-SP, Grêmio, Araucária-PR e Athletic-MG

Grupo 4 (Olímpia): Olímpia, Goiás, Bragantino e Juventude Samas-MA

Grupo 5 (Assis): Vocem, Vitória, CSA e Fluminense-PI

Grupo 6 (Presidente Prudente): Grêmio Prudente, Chapecoense, Bangu e Rio Branco-ES

Grupo 7 (Embu das Artes): Referência-SP, América-RN, Sertãozinho-SP e Monte Roraima-RR

Grupo 8 (Sorocaba): Real Soccer-SP, Corinthians, Cerrado-GO e Tirol-CE

Grupo 9 (Franca): Francana, Atlético-MG, Ponte Preta e União-TO

Grupo 10 (Patrocínio Paulista): Meia-Noite, Cuiabá, Coimbra-MG e CSE-AL

Grupo 11 (Jaú): XV de Jaú, Bahia, Novorizontino e Ji-Paraná-RO

Grupo 12 (Tietê): Comercial Tietê, Náutico, Ituano e Macapá-AP

Grupo 13 (Ribeirão Preto): Comercial, Botafogo-RJ, Capivariano e QFC-RN

Grupo 14 (Cravinhos): I9-SP, Coritiba, Botafogo-SP e União ABC-MS

Grupo 15 (São Carlos): Grêmio São-Carlense, São Paulo, Quixadá-CE e Capitão Poço-PA

Grupo 16 (Paulínia): Paulinense, Avaí, Noroeste e São José-RS

Grupo 17 (Cosmópolis): Cosmopolitano, Remo, Água Santa e Madureira-RJ

Grupo 18 (Araras): União São João, Santos, Itabaiana-SE e Porto Vitória-ES

Grupo 19 (Guarulhos): Flamengo-SP, Ceará, XV de Piracicaba e Campo Grande-MS

Grupo 20 (São Paulo – Terceiro Milênio): Terceiro Milênio-SP, Retrô-PE, Portuguesa-SP e Tailândia-PA

Grupo 21 (Mogi das Cruzes): União Mogi, Vasco, Camaçariense-BA e Barra-SC

Grupo 22 (Itaquaquecetuba): Itaquaquecetuba, América-MG, Ferroviária e Sobradinho-DF

Grupo 23 (Taubaté): Taubaté, Internacional, Independência-AC e Sampaio-RR

Grupo 24 (Guaratinguetá): Atlético Guaratinguetá, Vila Nova, São José-SP e Rio Grande-RN

Grupo 25 (Barueri): Palmeiras, Santa Cruz, Cascavel e Pinheiros-MA

Grupo 26 (Santana de Parnaíba): Sfera-SP, Juventude, Fluminense de Feira-BA e São Paulo-AP

Grupo 27 (Osasco): Osasco Sporting, Fluminense, Fast-AM e Batalhão-TO

Grupo 28 (São Paulo – Centro Olímpico): Centro Olímpico-SP, CRB, Portuguesa Santista e Sampaio Corrêa-RJ

Grupo 29 (São Paulo – Nacional): Nacional-SP, Sport, São Bernardo e Patriotas-PR

Grupo 30 (São Paulo – Rua Javari): Juventus-SP, Criciúma, EC São Bernardo e Canaã-DF

Grupo 31 (Santo André): Santo André, Cruzeiro, Treze-PB e Amadense-SE

Grupo 32 (São Paulo – Ibrachina): Ibrachina-SP, Atlético-GO, Brasiliense e Paysandu