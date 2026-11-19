A final da Libertadores de 2026 terá pela primeira vez na história um show no intervalo entre os tempos de jogo. O DJ e cantor brasileiro Pedro Sampaio será a atração, marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai. O espetáculo terá sete minutos de duração e será realizado fora do gramado, dentro dos 15 minutos de descanso.

Pedro Sampaio terá uma apresentação preparada especialmente para a ocasião, com coreografias ao lado de seu corpo de bailarinos e elementos que aproximam a música da cultura do futebol. O artista é um dos principais nomes da nova geração do funk brasileiro e acumula apresentações em diferentes cidades e países.

“Estar pela primeira vez no Uruguai e, justamente, em uma final da Libertadores, torna tudo ainda mais especial. É uma honra viver esse momento ao lado da Coca-Cola, em um dos maiores encontros do futebol sul-americano. Estou contando os minutos para sentir de perto a emoção dessa torcida, essa vibração única que só o futebol é capaz de proporcionar”, afirmou o cantor.

A iniciativa marca a estreia de um formato de entretenimento musical no intervalo da decisão continental. O evento será realizado em parceria com a Coca-Cola, patrocinadora da iniciativa.