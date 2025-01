Os classificados para a segunda fase da Copinha

A Copinha está entrando na sua fase decisiva, com a última rodada da fase de grupos marcada para este sábado, 11. Os confrontos do mata-mata da principal competição de futebol de base do país já começaram a ser desenhados, com alguns dos embates já definidos.

Até sexta-feira, 10, já são 47 times classificados. Desse modo, ainda restam 15 vagas, com direito a clubes grandes na briga pelos espaços restantes, como o Flamengo, no grupo 23, que ainda pode ficar de fora das eliminatórias.

Confira as equipes já classificadas para a segunda fase:

Grupo 1: Botafogo e Votuporanguense

Grupo 2: Ponte Preta

Grupo 3: Operário-PR e Santa Cruz

Grupo 4: Criciúma e Mirassol

Grupo 5: Guarani e Atlético-MG

Grupo 6: Botafogo-SP e CA Bandeirante

Grupo 7: Ferroviária e Santos

Grupo 8: São José-RS e Vitória

Grupo 9: Água Santa e CRB

Grupo 10: Fluminense e Linense

Grupo 11: São Paulo e XV de Jaú

Grupo 12: Juventude e América-RN

Grupo 13: Cruzeiro e Real Brasília

Grupo 14: América-RJ

Grupo 15: Desportivo Brasil e Coritiba

Grupo 16: Bahia

Grupo 17: Osasco Audax e Athletico-PR

Grupo 19: Palmeiras e Oeste

Grupo 20: Sport e Referência

Grupo 21: Grêmio

Grupo 23: Zumbi

Grupo 24: RB Bragantino

Grupo 26: América-MG e Sfera

Grupo 27: Corinthians e Santo André

Grupo 29: Flamengo de Guarulhos

Grupo 30: Ibrachina e Náutico

Grupo 31: Juventus e Ceará

O chaveamento da segunda fase da Copinha:

Botafogo x 2º colocado do Grupo 2

1º colocado do Grupo 2 x Votuporanguense

Operário-PR x Mirassol

Criciúma x Santa Cruz

1º colocado do Grupo 5 x CA Bandeirante

Botafogo-SP x Atlético-MG

Ferroviária x Vitória

São José-RS x Santos

Água Santa x 2º colocado do Grupo 10

1º colocado do Grupo 10 x CRB-AL

1º colocado do Grupo 11 x América-RN

Juventude x 2º colocado do Grupo 11

Cruzeiro x 2º colocado do Grupo 14

1º colocado do Grupo 14 x Real Brasília

Desportivo Brasil x 2º colocado do Grupo 16

1º colocado do Grupo 16 x Coritiba

1º colocado do Grupo 17 x 2º colocado do Grupo 18

1º colocado do Grupo 18 x 2º colocado do Grupo 17

1º colocado do Grupo 19 x 2º colocado do Grupo 20

1º colocado do Grupo 20 x 2º colocado do Grupo 19

1º colocado do Grupo 21 x 2º colocado do Grupo 22

1º colocado do Grupo 22 x 2º colocado do Grupo 21

1º colocado do Grupo 23 x 2º colocado do Grupo 24

1º colocado do Grupo 24 x 2º colocado do Grupo 23

1º colocado do Grupo 25 x 2º colocado do Grupo 26

1º colocado do Grupo 26 x 2º colocado do Grupo 25

1º colocado do Grupo 27 x 2º colocado do Grupo 28

1º colocado do Grupo 28 x 2º colocado do Grupo 27

1º colocado do Grupo 29 x 2º colocado do Grupo 30

1º colocado do Grupo 30 x 2º colocado do Grupo 29

1º colocado do Grupo 31 x 2º colocado do Grupo 32

1º colocado do Grupo 32 x 2º colocado do Grupo 31

