A Justiça do Rio de Janeiro condenou nesta terça-feira, 24, os engenheiros Danilo da Silva Duarte e Weslley Gimenes a oito anos de prisão, em regime semiaberto, pelo incêndio ocorrido no centro de treinamento do Flamengo, o Ninho do Urubu, em fevereiro de 2019.
A tragédia resultou na morte de dez jogadores das categorias de base, com idades entre 14 e 16 anos, e deixou outros três adolescentes feridos.
A decisão foi proferida pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ), que acatou o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) para reverter a sentença de primeira instância que havia absolvido os réus.
Os dois condenados atuavam como responsáveis técnicos da NHJ do Brasil, empresa encarregada do fornecimento, fabricação e montagem dos contêineres modulares utilizados como dormitório pelos jovens atletas:
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Danilo da Silva Duarte: integrava a diretoria da NHJ, sendo responsável pela análise técnica dos materiais empregados e acompanhando diretamente a fabricação e montagem das estruturas.
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Weslley Gimenes: atuava como engenheiro estrutural da empresa, assinando a responsabilidade pelo projeto estrutural dos módulos habitacionais.
Falhas estruturais e “armadilha”
Em seu voto, a relatora do processo, desembargadora Suimei Meira Cavalieri, apontou que ambos os profissionais falharam em suas atribuições técnicas ao aprovar e entregar estruturas inadequadas para abrigar adolescentes durante o período noturno.
De acordo com a magistrada, os contêineres apresentavam apenas uma porta de saída, janelas bloqueadas por grades fixas e ausência total de rotas adequadas de evacuação. Além disso, os painéis de vedação possuíam núcleo composto por poliuretano — material altamente inflamável que libera fumaça tóxica e não oferece resistência mínima ao fogo.
A relatora ressaltou que, embora a ignição inicial tenha decorrido de um fenômeno termoelétrico em um aparelho de ar-condicionado instalado no quarto 6 do alojamento, a letalidade do episódio foi determinante pela precariedade das instalações elétricas, pela incompatibilidade dos equipamentos com os disjuntores projetados e pela inflamabilidade dos materiais construtivos. Segundo a desembargadora, as estruturas destinadas ao descanso dos jovens acabaram transformadas em verdadeiras armadilhas.
Histórico do processo judicial
O julgamento desta terça-feira representa uma reviravolta na esfera criminal do caso. Em outubro de 2025, a primeira instância havia absolvido sete réus sob o argumento de que a perícia não conseguira determinar de forma conclusiva a causa exata do curto-circuito que iniciou as chamas.
O Ministério Público recorreu da decisão sustentando que a culpabilidade criminal não dependia exclusivamente da origem pontual da faísca, mas sim da cadeia de omissões e falhas técnicas que expuseram os adolescentes a risco fatal e impediram a fuga.
O incêndio ocorreu na madrugada de 8 de fevereiro de 2019, no CT George Helal, em Vargem Grande, na Zona Oeste do Rio. Em janeiro de 2021, o MPRJ havia denunciado 11 pessoas pelo crime de incêndio culposo qualificado pelos resultados de morte e lesão corporal grave.