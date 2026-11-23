O Fluminense formalizou uma proposta de renovação contratual para o zagueiro Thiago Silva, de 42 anos, e aguarda uma definição do capitão para a temporada de 2027. Embora o defensor tenha indicado anteriormente a intenção de encerrar a carreira ao término do atual calendário, o cenário mudou nos bastidores, e o jogador já demonstra abertura para adiar a aposentadoria.

De acordo com apuração da Itatiaia, o projeto apresentado pela diretoria tricolor contempla um salário considerado relevante, gatilhos de bonificação atrelados ao cumprimento de metas esportivas e um plano estruturado de transição de carreira ao final de 2027 — incluindo a realização de uma partida festiva de despedida em dezembro.

Mesmo na hipótese de Thiago Silva optar por retornar à Inglaterra após pendurar as chuteiras, o planejamento do clube prevê a possibilidade de mantê-lo vinculado institucionalmente, atuando como um representante e “braço” do Fluminense no futebol europeu.

Fator Marcão e o recuo sobre o adeus

A decisão final está exclusivamente nas mãos do camisa 3. Em outubro, logo após a eliminação do Fluminense para o Palmeiras na semifinal da Libertadores, Thiago Silva chegou a declarar publicamente que aquela havia sido sua última participação na competição continental.

Entretanto, a forte possibilidade de efetivação e permanência de Marcão no comando técnico da equipe para o próximo ano animou o experiente defensor, pesando positivamente na reavaliação de seus planos dentro dos gramados.

Férias e definição ainda em 2026

A expectativa da cúpula tricolor é que as conversas sejam concluídas antes da virada do ano. Caso o novo vínculo até dezembro de 2027 seja sacramentado, o clube já desenhou um cronograma diferenciado para a pré-temporada do atleta.

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Como seu filho atua nas categorias do Chelsea, em Londres, Thiago Silva deverá desfrutar de um período de férias prolongado na Europa ao lado da família, apresentando-se ao elenco tricolor em data posterior à do restante do grupo.