Celebrado nesta sexta-feira, 20, o Dia da Consciência Negra marca a luta da população negra contra o racismo e a desigualdade. A data também é um momento para lembrar a história e valorizar a contribuição da população negra na construção da sociedade brasileira.
No futebol, essa luta tem uma relação direta com a história do esporte no país. Durante muitos anos, jogadores negros enfrentaram preconceito e foram impedidos de participar de clubes e competições. Mesmo diante das dificuldades, nomes como Leônidas da Silva, Pelé e tantos outros ajudaram a transformar o futebol brasileiro e abriram caminhos para novas gerações.
Diversos clubes do futebol brasileiro publicaram em suas redes comunicados abordando a importância da data e a necessidade de combate ao racismo. Confira:
Essa nota será atualizada conforme os clubes publiquem conteúdos relacionados à data.
São Paulo
Corinthians
Palmeiras
Santos
Flamengo
Fluminense
Botafogo
Grêmio
Cruzeiro
Atético-MG
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Bahia
Athletico-PR
Coritiba
Red Bull Bragantino
Mirassol
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