Os atletas negros, superando todas as barreiras de preconceito e do racismo estrutural, foram fundamentais para popularização e sucesso do futebol no Brasil e no mundo. No cenário nacional, o Athletico Paranaense tem uma história marcada pela contribuição de grandes ídolos negros, que se destacaram tanto pela importância para o clube quanto pelas conquistas com a seleção brasileira.

Djalma Santos

Um dos maiores laterais-direitos da história do futebol mundial. Disputou quatro Copas do Mundo pela seleção brasileira, conquistando o bicampeonato de 1958 e 1962. Em 1997 e em 2000, Djalma foi eleito pela Fifa como o maior de todos os tempos em sua posição.

O craque jogou pelo Furacão no final da década de 60 e começo dos anos 70. Fez parte do “Supertime” (1968-1970) que contava com outros bicampeões mundiais como Bellini, Dorval e Zé Roberto. O time histórico encerrou um jejum de 12 anos conquistando o Campeonato Paranaense de 1970, marcando uma das eras mais importantes da história rubro-negra.

Urbino

O primeiro jogador negro a vestir a camisa do Athletico Paranaense, sendo fundamental e decisivo na conquista do Campeonato Paranaense de 1925, primeiro título da história do clube. O atacante foi um dos grandes destaques da campanha marcando 15 gols em 12 jogos, inclusive o gol do título.

Urbino marcou época sendo um dos primeiros ídolos negros do futebol brasileiro, colaborando a estruturar as bases para o rubro-negro desde sua fundação, em 1924.

Janjão

Um dos maiores ídolos da história atleticana. Jogou pelo Furacão entre 1944 e 1957, disputando 215 jogos e marcando 150 gols, consagrando-se como o segundo maior artilheiro do Athletico Paranaense.

Além da artilharia histórica, Janjão fez parte do time que ficou marcado como o “Furacão de 1949”, equipe que protagonizou uma lendária campanha do título Paranaense de 1949, marcando 49 gols em 12 jogos e goleando todos os rivais locais por quatro gols ou mais.

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Histórias podem ser conferidas em museu virtual

Com o objetivo de preservar e valorizar a trajetória do clube e de seus personagens históricos, a Associação Nosso Atlético desenvolveu o Museu Virtual da História Atleticana, iniciativa dedicada ao resgate da memória rubro-negra. O projeto também contribui para dar visibilidade a figuras que tiveram papel fundamental na construção da identidade do Athletico Paranaense, como os jogadores negros que marcaram diferentes gerações. Para o Prof. José Henrique de Faria, ex-reitor da UFPR e atual presidente da Associação Nosso Atlético, preservar essas histórias é essencial para reconhecer a importância de cada personagem na trajetória atleticana.

“O Museu Virtual da História Atleticana, idealizado pelo Dr. Murilo Santos , a partir do acervo histórico do Prof. Heriberto Machado, nasceu justamente da importância de preservar a memória do clube e valorizar personagens que ajudaram a construir sua trajetória. Quando resgatamos histórias de jogadores como Urbino, Janjão , Amauri e Djalma Santos, reconhecemos a fundamental importância e contribuição dos atletas negros para a constituição e o desenvolvimento do Athletico Paranaense. Esses são jogadores que fizeram a história do nosso Clube e que precisam ser conhecidos pelas novas gerações, não apenas por suas conquistas dentro de campo, mas também pelo legado que deixaram para o futebol e para a identidade rubro-negra”, afirma.

A trajetória de Urbino, Janjão e Djalma Santos evidencia como os atletas negros foram protagonistas em diferentes períodos da história atleticana. Resgatar suas conquistas e reconhecer sua importância vai além de uma homenagem individual. É uma forma de preservar a memória do clube, valorizar aqueles que ajudaram a construí-la e reforçar a importância da representatividade no futebol.